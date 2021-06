Les Alouettes ajoutent Alexandre Dupuis

Les Alouettes de Montréal ont annoncé l’embauche du centre-arrière Alexandre Dupuis, mercredi.

La formation de la Ligue canadienne de football (LCF) n’a pas indiqué les modalités financières et la durée de l’entente.

À 31 ans, Dupuis est un vétéran du circuit Ambrosie. Le Québécois a porté les couleurs des Argonaults de Toronto de 2014 à 2016 et des Eskimos d’Edmonton de 2017 à 2019. En 75 parties, il attrapé 24 relais pour des gains de 255 verges. Reconnu pour ses talents de bloqueur, le produit des Carabins de l’Université de Montréal est toujours à la recherche de son premier touché dans la LCF.

En plus de l’embauche de Dupuis, les Alouettes ont aussi indiqué avoir conclu des ententes avec les joueurs de ligne à l’attaque Chris Schleuger et Patrick Davis. Le premier a disputé 13 rencontres avec les «Als» en 2019, tandis que le second a été le choix de quatrième ronde du club montréalais lors du dernier repêchage de la LCF.

Les «Moineaux» ont également annoncé la signature du receveur national Rashaun Simonise, des demis défensifs américains Robert Nelson Jr. et Simeon Thomas, le demi américain Anthony Jones, ainsi que le joueur de ligne à l'attaque américain Nick Callender.