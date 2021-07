Un rival menaçant pour le CF Montréal

Le CF Montréal va subir un bon test avant de rentrer au Québec en recevant le New York City FC au Exploria Stadium d’Orlando, mercredi soir.

New York occupe le cinquième rang dans l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS) avec 17 points, mais a des matchs en main sur les équipes qui le précèdent.

Et surtout, c’est une formation qui est très menaçante en attaque avec plusieurs joueurs capables de toucher le fond du filet, dont Jesus Medina, Ismael Tajouri-Shradi et Valentin Castellanos.

«Il va falloir jouer à notre façon sans trop se préoccuper de l’adversaire. C’est quand on joue notre type de foot qu’on obtient nos meilleurs résultats», a indiqué l’attaquant Mason Toye.

Sans de gros morceaux

Tout ça va se faire en l’absence de Samuel Piette et de Kamal Miller (les deux avec le Canada), Romell Quioto (Honduras) ainsi que Sunusi Ibrahim (Nigeria), tous en équipe nationale.

«On le sait depuis longtemps [qu’on allait perdre des joueurs pendant la Gold Cup], on a eu le temps de se préparer», a simplement mentionné Wilfried Nancy.

D’ailleurs, l’entraîneur-chef a pris les moyens afin que tout le monde soit en mesure d’exceller le moment venu. Il pourra aussi compter sur le retour de Joel Waterman en défense centrale.

«Je n’ai pas attendu la Gold Cup pour faire une rotation, vous avez vu tout le monde sur le terrain cette saison.

«C’est la beauté du foot, quand un joueur s’en va, un autre peut prendre sa place et se faire remarquer. On aura quatre matchs sans ces joueurs, les remplaçants pourront se mettre en valeur.»

Pour Nancy, c’est le genre de match qui va lui permettre de mieux connaître sa formation même s’il y a des absents.

«C’est un bon match, le genre de match que j’aime bien. C’est une équipe qui propose quelque chose de différent par rapport à ce qu’on a vu jusqu’à maintenant.

«C’est une équipe qui joue toujours le haut du tableau, alors ça va nous permettre de nous mesurer pour voir où on en est.»

Lutter d’égal à égal

Selon Rudy Camacho, il n’est pas question de changer d’approche contre un club qui a du mordant offensif. Après tout, contre toute attente, la défensive est la signature du CF Montréal depuis le début de la saison.

«Le bloc ne s’ajuste pas forcément, on continue de travailler sur nous. On ne va pas s’adapter à New York et on va essayer de gérer ses joueurs potentiellement dangereux.»

D’ailleurs, le défenseur insiste sur le fait que Montréal est capable de lutter d’égal à égal avec les meilleures équipes même si toutes les victoires ont été acquises contre des formations qui sont derrière au classement.

«On a fait un bon match contre Columbus, on a bien contenu Atlanta. C’est dur de jouer contre Miami même si à la télé ça paraît facile.»

Il estime par ailleurs que les défis vont se multiplier dans les semaines à venir.

«Les gros tests ont été passés et le seront dans les prochaines semaines.»

Coller deux victoires

Le CF Montréal n’a pas perdu à ses quatre derniers matchs, ayant signé deux victoires et fait deux matchs nuls. Tout ce qu’il manque, c’est de coller deux gains, ce qui n’est pas encore arrivé cette année.

«C’est incroyable ce que deux ou trois victoires d’affilée peuvent faire dans cette ligue», a reconnu Djordje Mihailovic.

Celui-ci reconnaît que le club québécois, huitième dans l’Est, doit en donner un tout petit plus afin d’engranger plus de points lors de ses bonnes performances.

«Les derniers matchs ont été bons pour nous, même si nous avons échappé des points. On veut transformer ces matchs nuls en victoire pour grimper au classement.»

L’adversaire en cinq points

En cinquième place, mais...

Le New York City FC occupe le cinquième rang de l’Association de l’Est avec 17 points, mais possède un ou deux matchs en main sur ses devanciers. En matière de points par match, il occupe la troisième position avec 1,7 point par rencontre.

Attaque variée

Les rivaux du NYCFC doivent avoir des yeux tout le tour de la tête parce qu’il y a plusieurs menaces. Jesus Medina a inscrit cinq buts pendant qu’Ismael Tajouri-Shradi et Valentin Castellanos en ont quatre chacun.

À l’aise à l’étranger

Le duel de mercredi soir sera disputé en terrain neutre, mais dans l’absolu, NYCFC sera à l’étranger où il se trouve plutôt à l’aise. Les New-Yorkais ont une fiche de 2-1-1 en déplacement avec six buts marqués et quatre accordés.

Bien ventilé

New York a marqué 18 buts, mais ceux-ci sont très bien ventilés sur 10 matchs. En effet, outre une victoire de 5 à 0 sur Cincinnati, les New-Yorkais ont marqué plus d’un filet seulement quatre fois cette saison. Ils n’ont jamais été blanchis.

Attention danger

Comme les adversaires récents du CF Montréal, NYCFC est redoutable en fin de match, ce qui est une mauvaise nouvelle pour une équipe qui cède souvent à ce moment. New York a marqué le tiers de ses 18 buts dans le dernier quart d’heure.