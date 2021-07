Les Bucks toujours privés de Giannis Antetokounmpo?

La vedette des Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo pourrait rater le premier match de la finale de la NBA contre les Suns à Phoenix, mardi.

Le nom du «Greek Freak» a été placé sur la liste officielle de son équipe, mais son cas est incertain.

Celui-ci a été victime d’une hypertension du genou gauche pendant le quatrième match de la finale de l’Association de l’Est face aux Hawks d’Atlanta. Il avait ainsi raté les victoires des siens lors des deux duels suivants.

Même si le Grec devait rater le premier duel, l’organisation du Wisconsin est confiante de le voir revenir au jeu à un certain point pendant la série.

«Tout va dépendre de l’équipe médicale et de lui-même, à savoir comment il se sent, a fait savoir le co-propriétaire de l’équipe Marc Lasry, en entrevue avec le réseau CNBC. Je suis certain qu’il jouera dans cette série. La question est de savoir quand.»

En 15 matchs éliminatoires cette année, Antetokounmpo a maintenu des moyennes de 28,2 points, 12,7 rebonds et 5,2 passes décisives par rencontre. C’est d’ailleurs la première fois de sa carrière qu’il atteint la grande finale.