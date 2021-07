L'entraîneur des Canadiens, Dominique Ducharme, s'est adressé aux médias ce matin au lendemain de la défaite de l'équipe dans le troisième match de la finale de la Coupe Stanley.

Son point de presse sera bientôt disponible ici.

Le CH a subi une autre claque aux mains du Lightning, vendredi soir au Centre Bell, s'inclinant au compte de 6-3 pour se retrouver en retard 3-0 dans cette série qui se poursuivra lundi au même endroit.

CITATIONS

«Si on regarde les chances de marquer hier, c'est à peu près égal, sauf qu'on en leur a donné de par notre façon de gérer la rondelle. Ça a été des cadeaux et c'est une équipe capable de te faire payer.»

«Il ne faut pas regarder trop loin. Tu regardes la montagne et elle semble pas mal haute, il y des étapes à passer.»

«Ceux qui pensent qu'on va juste disparaître et laisser ça aller, c'est mal nous connaître. On va se battre.»

«Ferons-nous des changements? C'est trop tôt pour le dire mais nous regarderons toutes les situations.»

«On a tiré de l'arrière rapidement. C'est certain qu'on a poussé pour revenir. On va chercher un gros but, mais en début de deuxième, ils marquent deux buts rapides. Ce n'est pas un manque de vouloir, mais on se retrouve dans une situation où on doit pousser (...) des fois tu forces un jeu pour lequel il faudrait un peu plus de patience. C'est l'effet de courir après le score.»

«On a appris à travers la saison, les séries, plein de situations et on va s'en servir. Il n'y a rien eu de normal durant notre saison. Il n'y a rien eu de normal dans les séries. Il nous arrive des choses qui ne sont pas arrivées à personne.»

«Quand nous sommes à notre meilleur, comme dans le match deux, on leur donne de la difficulté.»

«Carey est l'homme de la situation, il va jouer lundi.»

«La pause qu'on a eue avant la série contre Vegas et celle qu'on a eue avant la finale contre Tampa... je ne pense pas que ce soit de la fatigue. C'est une question de gestion du match.»