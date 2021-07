Première victoire à domicile pour Austin

Le Austin FC a remporté le premier match à domicile de sa courte histoire en Major League Soccer, jeudi soir, en ayant le meilleur sur les Timbers de Portland 4 à 1 au Q2 Stadium.

Il s’agit d’une troisième victoire cette saison pour l’équipe d’expansion, qui avait battu les Rapids du Colorado et le Minnesota United à l’étranger plus tôt cette année.

C’est également le match offensif le plus réussi des hommes de Josh Wolff. Jon Gallagher a ouvert la marque en première mi-temps, puis Diego Fagundez en a ajouté cinq minutes plus tard. Jeremy Ebobisse s’est toutefois assuré que les Timbers ne tirent de l’arrière que par un but après 45 minutes.

Alexander Ring et Hector Jimenez ont planté les derniers clous dans le cercueil des visiteurs dans le dernier quart d’heure.

Après 12 matchs, la formation texane revendique le neuvième rang au classement de l’Association de l’Ouest.