Euro 2020: la finale avant la finale

Vendredi après-midi, on aura droit à ce qu’on peut appeler la finale avant la finale avec un affrontement entre la Belgique et l’Italie, à Munich.

Difficile d’imaginer un affrontement plus égal que ça. Les deux équipes ont remporté leurs quatre matchs jusqu’à maintenant. La Belgique a marqué huit buts et n’en a accordé qu’un et l’Italie en a inscrit un de plus et en a accordé un seul aussi.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 14h.

On peut donc s’attendre à une guerre de tranchées très stratégique, particulièrement en milieu de terrain et sur le front défensif.

Le sélectionneur belge, Roberto Martinez, s’attend à une équipe italienne très entreprenante.

«L’Italie va attaquer dès la première seconde, ils seront à la fois très structurés et dynamiques.»

Absences et retour

La Belgique pourrait être privée de deux éléments très importants puisque, blessés lors du match de huitième de finale contre le Portugal, Eden Hazard et Kevin de Bruyne ne se sont pas entraînés depuis.

Les nouvelles sont meilleures pour l’Italie qui pourrait récupérer son capitaine et arrière central, Giorgio Chiellini.

Peu importe qui y sera, l’Italie n’entend pas déroger au plan qui lui a permis d’être invaincue lors de ses 31 dernières sorties.

«La Belgique est certainement l’une des meilleures équipes au monde en ce moment, mais cela ne change pas grand-chose, car tous les matchs sont difficiles à ce stade du tournoi», a insisté le sélectionneur Roberto Mancini.

De surprise en surprise

Le premier quart de la journée, qui oppose la Suisse à l’Espagne à Saint-Pétersbourg, est beaucoup plus intrigant.

Dans un premier temps, on ne peut pas ignorer la présence des Suisses, qui ont sorti les Français lors de la séance de tirs au but après avoir remonté leur score de 1-3 à 3-3 en toute fin de partie pour provoquer la prolongation.

Cette victoire était la première de la Suisse dans une partie à élimination directe depuis la Coupe du monde de 1938.

«Je ne suis pas satisfait, car la prochaine étape c’est la plus importante, a insisté le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic. Nous voulons aller en demi-finale même si nous jouons contre l’Espagne, l’un des favoris.»

Preuves

Dans le camp espagnol, on doit prouver qu’on n’est pas en quart de finale par accident, après avoir été remonté par la Croatie de 1-3 à 3-3 pour être forcé de jouer la prolongation, où les Espagnols l’ont finalement emporté 5 à 3.

«Ça va être un match compliqué, c’est une bonne équipe qui attaque et défend en bloc. Je ne m’attends pas à une partie de plaisir», a soutenu le sélectionneur Luis Enrique.

L’Espagne devra toutefois limiter les erreurs comme celles qui ont permis à la Croatie de marquer trois fois au tour précédent.

«On a vu des erreurs individuelles, mais je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, j’ai beaucoup aimé la façon dont nous avons géré les 10 dernières minutes contre la Croatie, mais un peu moins la façon dont nous nous sommes servis du ballon en fin de match.»