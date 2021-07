Chute massive au tour de France: la spectatrice comparaîtra

La spectatrice à l'origine d'une chute massive lors de la première étape du Tour de France, qui a fait plusieurs blessés dans le peloton, comparaîtra devant la justice française le 14 octobre pour ce qu'elle a qualifié de « bêtise ».

« La prévenue comparaîtra à l'audience du tribunal correctionnel de Brest (ouest) du jeudi 14 octobre 2021 à 13h30 », a annoncé vendredi dans un communiqué le procureur de la République Camille Miansoni, indiquant qu'elle avait été « présentée au parquet de Brest à l'issue de sa garde à vue ».

Sa garde à vue a pris fin dans la matinée, avait indiqué un peu plus tôt à l'AFP le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère, le colonel Nicolas Duvinage.

La jeune femme, âgée de trente ans et originaire du nord-Finistère, est poursuivie pour « mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité », ainsi que pour « blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 3 mois par manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité », rappelle M. Miansoni.

Elle s'était rendue avec son compagnon mercredi à la mi-journée à la gendarmerie de Landerneau, chargée de l'enquête, ne supportant plus la pression médiatique autour de cette affaire. Elle avait dans la foulée été placée en garde à vue. Celle-ci avait été prolongée jeudi afin notamment de poursuivre les investigations sur « les aspects médico-légaux », certains coureurs blessés ayant poursuivi la course, avait expliqué le procureur.

« La mise en cause a exprimé un sentiment de honte, de peur face aux conséquences de son acte. Elle se dit angoissée par le retentissement médiatique de ce qu'elle appelle +sa bêtise+ », avait souligné jeudi M. Miansoni.

Samedi, lors de la première étape du Tour, la spectatrice agitait une pancarte en tournant le dos au sens de la course. Elle a été percutée par le peloton, provoquant la chute de nombreux coureurs à 45 km de l'arrivée. Plusieurs cyclistes ont été blessés et ont dû abandonner à la suite de l'accident. Un appel à témoins avait été lancé dans la soirée pour la retrouver.

Sur la pancarte de la femme, vêtue d'un ciré jaune et portant une casquette verte, on pouvait lire « Allez opi-omi! », ce qui signifie en allemand « Allez papy-mamie! », laissant penser qu'elle était allemande. Il s'agissait « d'un message affectueux à l'attention de ses grands-parents, spectateurs inconditionnels et assidus du Tour de France », avait expliqué M. Miansoni, précisant que sa grand-mère était d'origine allemande.

La jeune femme ne se serait pas rendue compte immédiatement de la portée de l'accident et aurait eu besoin de temps pour « digérer ce qu'elle a vécu », a-t-elle confié aux enquêteurs. Elle-même a été légèrement blessée dans la collision.

Le Tour de France a retiré jeudi la plainte déposée contre elle afin de « d'apaiser les choses ». Une autre plainte a été déposée par l'association suisse Cyclistes professionnels associés, selon M. Miansoni.

Depuis le départ de Brest le 26 juin, l'édition du Tour de France 2021 a été marquée par plusieurs chutes spectaculaires.