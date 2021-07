Sergio Ramos au PSG?

Libéré de son contrat au Real Madrid depuis ce jeudi, Sergio Ramos aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, annoncent jeudi soir les médias sportifs espagnols, confirmant une information de RMC Sport en France.

« Sergio Ramos s'en va au PSG », titrait le site du journal sportif espagnol As ce jeudi en début de soirée. « Accord Ramos - PSG », l'imitait le journal Marca dans son édition en ligne.

« Ce jeudi, son frère et représentant René (Ramos) a pris un avion en direction de Paris pour négocier les termes de l'accord, ce qui a été fait, comme l'a annoncé RMC Sport et comme a pu le confirmer As : Ramos signera au PSG pour deux saisons », a écrit le quotidien sportif jeudi soir.

La presse espagnole précise même que le Sévillan, qui vient de mettre un terme à son aventure de 16 années au Real Madrid, sera à Paris « ces prochains jours » pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

À 35 ans, le défenseur central espagnol, non-retenu avec la « Roja » pour l'Euro en raison d'une blessure, aurait réussi à négocier un contrat de deux ans, et « le salaire sera maintenu à un niveau similaire à ce que lui offrait le Real, c'est-à-dire autour de dix millions d'euros nets par saison », détaille As.

Au PSG, Ramos retrouverait d'anciennes connaissances du Real comme Angel Di Maria et Keylor Navas, mais aussi quelques compatriotes espagnols, comme Pablo Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera ou Bernat.

Cristiano Ronaldo «central» dans le projet de la Juventus

Cristiano Ronaldo, dont l'avenir est l'objet d'interrogations après trois saisons à la Juventus, reste « central » dans le projet du club turinois, a assuré jeudi le nouveau directeur sportif des Bianconeri Federico Cherubini.

« Il n'y a eu aucun signal de la part de Cristiano Ronaldo, ni de la part de la Juventus » en vue d'un éventuel transfert de la star portugaise de 36 ans, arrivée à Turin en 2018, a indiqué le dirigeant lors d'une conférence de presse.

« On parle d'un joueur qui, rien que sous le maillot de la Juventus, a marqué 36 buts la saison dernière », a-t-il rappelé.

« Nous sommes très contents de lui et quand il aura fini ses vacances, il rejoindra l'équipe », a ajouté le directeur sportif au sujet de CR7, éliminé en huitième de finale de l'Euro avec le Portugal contre la Belgique (0-1).

« Pour nous, c'est un joueur central dans le projet », a-t-il conclu.

Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de Serie A la saison dernière avec 29 buts, a remporté deux titres de champion d'Italie avec la Juventus (2019 et 2020). Mais ses trois premières saisons se sont accompagnées de trois grandes déceptions en Ligue des champions avec des éliminations en quart de finale la première année puis en huitièmes les deux suivantes.

Le Real Madrid et Manchester United, deux de ses anciens clubs, mais aussi le Paris SG ont été évoqués dans la presse italienne comme des destinations possibles pour la star.

La Real Sociedad prolonge le Suédois Alexander Isak

L'attaquant suédois Alexander Isak a prolongé son contrat de deux années supplémentaires avec la Real Sociedad jusqu'en juin 2026, a annoncé le club basque dans un communiqué jeudi.

« La Real Sociedad et Alexander Isak ont trouvé un accord pour renouveler son contrat. Le nouveau contrat court jusqu'au 30 juin 2026 », a précisé le club présidé par Jokin Aperribay, ajoutant que le joueur de 21 ans l'avait paraphé jeudi à Copenhague.

Isak a été un pilier de l'attaque du club basque la saison dernière.

Lors de l'exercice 2020-2021, le natif de Solna a marqué 17 buts en 44 apparitions avec la Real Sociedad.

Sa bonne saison a été couronnée par sa participation à l'Euro, au cours duquel la Suède s'est inclinée 2-1 en prolongation contre l'Ukraine en huitième de finale.

Isak a pris part aux quatre matches disputés par la sélection scandinave lors du Championnat d'Europe, marquant deux buts.