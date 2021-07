Pas de Romell Quioto pour le CF Montréal

L’attaquant Romell Quioto ratera quelques matchs du CF Montréal, car il a été sélectionné par l’équipe nationale du Honduras en vue de la Gold Cup 2021, prévue du 10 juillet au 1er août.

Le pays d’Amérique Centrale se retrouve dans le groupe D de la compétition et affrontera la Grenade le 13 juillet, le Panama quatre jours plus tard et le Qatar le 20 juillet. Les deux équipes au sommet de chaque section accéderont aux quarts de finale.

Du côté du CF Montréal, après le duel de samedi face à l’Inter Miami CF au Red Bull Arena, un affrontement contre le New York City FC est à l’horaire mercredi à Orlando. L’équipe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy doit disputer un autre match «à domicile» le 17 juillet face au FC Cincinnati,, avant de visiter le NYCFC le 21 juillet.

Quioto a inscrit un but en huit parties de la Major League Soccer cette saison.