Les Sud-Coréennes démarrent en lion au Texas

La Sud-Coréenne Jin Young Ko a terminé la première journée de la Classique Volunteers of America de la LPGA, au Texas, avec une bonne fiche de 63 (-8), jeudi.

La golfeuse de 25 ans a réussi un aigle au 17e fanion, sur une normale cinq. Elle a également réussi des oiselets à six reprises lors des neuf premiers trous.

Deux autres de ses compatriotes, In Gee Chun et Jeongeun Lee6, sont à égalité au deuxième rang, à -7. Chun a réussi sept oiselets sans faire de faute et Lee6 a fait de même, en calant notamment cinq lors de ses sept derniers trous.

Une autre Sud-Coréenne, Min-G Kim, est à égalité au quatrième rang avec l’Américaine Emma Talley, ayant remis des cartes de 65 (-6).

Du côté des Canadiennes, la journée fut un peu plus difficile. Alena Sharp a joué un coup de plus que la normale. Malgré quatre oiselets, elle a commis deux doubles bogueys aux 10e et 16e trous en plus d’un boguey au 5e. À égalité au 88e rang, elle est à neuf frappes du sommet.

L’Albertaine Jaclyn Lee a quant à elle remis une carte de 77 (+6).