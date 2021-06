Une défaite catastrophique pour les Bucks?

Les Bucks de Milwaukee ont perdu 110 à 88 face aux Hawks, mardi à Atlanta lors du quatrième match de la finale de l’Ouest, et pourraient bien avoir également perdu leur joueur-vedette Giannis Antetokounmpo.

Le Grec s’est effondré sur le terrain au troisième quart après que son genou gauche eut encaissé un choc à la suite d’une tentative de bloc. Il a quitté le match et n’est pas revenu par la suite. Il avait eu le temps d’amasser 14 points, huit rebonds et trois mentions d’assistance avant l’incident.

Personne n’a été en mesure de prendre la relève et renverser la vapeur, Jrue Holiday étant finalement le meilleur pointeur du club avec 19 points lors du dernier coup de sifflet.

Dans le clan des vainqueurs, Lou Williams et Bogdan Bogdanovic ont mené la charge avec 21 et 20 points, respectivement. Kevin Huerter et Clint Capela ont également fait leur part avec 15 points chacun.

La série est ainsi égale 2-2 et se poursuivra jeudi à Milwaukee.