Concours d’habiletés de la MLS : un duel relevé qui promet

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé mardi les détails relatifs au concours d’habiletés qui sera présenté le 24 août à Los Angeles, en marge du match des étoiles contre les meilleurs joueurs de la LIGA mexicaine, et huit athlètes de chaque circuit montreront leur savoir-faire dans cinq compétitions au total.

Sous les yeux des spectateurs réunis au Banc of California Stadium, l’élite des deux ligues prendra notamment part à une épreuve de précision, les concurrents devant décocher des tirs sur des distances diverses pour atteindre les cibles placées au filet. Puis, certains auront à manœuvrer avec le ballon quand celui-ci leur sera projeté près du sol ou encore, plusieurs pieds dans les airs. Également, une autre compétition forcera des joueurs à miser sur leur créativité et leur talent dans un échange de passes et de centres, les plus originaux pouvant récolter davantage de points.

Un défi de précision des passes et un autre consistant à atteindre la barre transversale en quelques secondes sont aussi au programme.

«Dans cette bataille entre la MLS et la LIGA MX, on s’attend à beaucoup de plaisir, de style, d’artifices et d’intensité, a déclaré le vice-président senior propriétés et événements de la MLS, Camilo Durana, par voie de communiqué. Cet événement permettra aux partisans du monde entier l’occasion de voir les vedettes en Amérique du Nord compétitionner dans un nouvel environnement. Et le tout ajoutera une dimension à notre rivalité grandissante avec la LIGA MX et une programmation excitante à la semaine des étoiles de la MLS.»

Des noms connus

La liste des joueurs en action durant le concours sera divulguée ultérieurement, mais les grands rivaux Carlos Vela (Los Angeles FC) et Javier «Chicharito» Hernandez (Galaxy) ont déjà confirmé leur présence. Les deux hommes ont cependant évolué ensemble pour 30 rencontres dans l’uniforme du Mexique entre 2010 et 2018.

Par ailleurs, le duo F2 Freestylers, formé de Jeremy Lynch et de Billy Wingrove, sera sur place. Reconnu pour ses manœuvres de soccer de renommée mondiale, le tandem est suivi par plus de 30 millions d’internautes sur leurs plateformes digitales.

La chaîne TVA Sports diffusera le concours d’habiletés le 24 août à 21 h et la partie des étoiles de la MLS prévue le lendemain.