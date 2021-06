Wimbledon: Shapo et Félix seront à surveiller

Les Canadiens et les Canadiennes n’ont pas fait long feu au tournoi de Roland-Garros. Ils espèrent se reprendre au tournoi de Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, qui commence lundi, à Londres.

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov auront certaines attentes pour cet événement qui s’échelonne sur deux semaines.

Auger-Aliassime a profité d’une semaine de congé après sa défaite en demi-finale du tournoi de Halle, en Allemagne. Il connaît du succès depuis le début de la saison sur gazon, avec une fiche de 6-2.

Après sa performance décevante à Roland-Garros, le Québécois s’est relevé de belle façon. On a constaté le travail effectué sur son service lors des deux derniers tournois. Sa première balle est plus efficace et elle lui permet de remporter plus de points de façon décisive.

Bien sûr, comme toujours, le facteur psychologique est très important pour faire un long parcours dans un tournoi du Grand Chelem. Avec la confiance qu’il a engrangée à Stuttgart et à Halle, Auger-Aliassime est en bonne position sur ce plan. Il faut qu’il continue dans la même direction.

Pour ce qui est de Shapovalov, sa blessure à l’épaule semble bien se porter. Les traitements et le repos durant la quinzaine de Roland-Garros pourraient rapporter des dividendes à Wimbledon. C’est à voir.

Shapovalov a remporté quatre de ses six matchs sur gazon. Que sera-t-il en mesure de faire sur les terrains du All England Lawn Tennis and Croquet Club? Il pourrait faire un bout de chemin s’il ne se complique pas la vie avec des matchs à sa portée.

Vasek Pospisil participera également au tournoi de Londres. Il a fait l’impasse sur Roland-Garros pour se concentrer sur l’événement lors duquel il a participé aux quarts de finale en 2015.

Il ne faut pas avoir trop d’attentes envers le Britanno-Colombien. Quant à Milos Raonic, il a dû déclarer forfait en raison d’une blessure.

Tirage au sort favorable

Les Canadiens auront des adversaires à leur portée au premier tour après un tirage au sort favorable.

Auger-Aliassime, 16e favori du tournoi, affrontera le Brésilien Thiago Monteiro, 83e raquette mondiale. Le Québécois a remporté le seul choc entre les deux hommes, qui s’est déroulé lors des Internationaux des États-Unis en 2020.

Du côté de Shapovalov, il brisera la glace par un duel contre l’Allemand Philipp Kohlschreiber, 128e joueur mondial. C’est la première fois qu’ils s’affrontent.

Quant à Pospisil, il croisera le fer avec l’Espagnol Roberto Carballes Baena.

Une Bianca mêlée

Ce qui nous amène au volet féminin avec Bianca Andreescu et Leylah Annie Fernandez.

Depuis sa défaite surprise à Roland-Garros, Andreescu a brassé la soupe. Elle a décidé de mettre fin à son association avec son entraîneur de longue date, Sylvain Bruneau.

Puis, quelques jours plus tard, elle a annoncé qu’elle confiait sa carrière à la puissante firme IMG. Par contre, ces deux décisions ne changeront pas ses insuccès sur le terrain. Elle devra se retrousser les manches.

La Canadienne, septième raquette mondiale, a fait preuve d’inconstance dans son jeu. De plus, sa santé est fragile. Chaque fois qu’elle a connu du succès, une blessure est venue freiner son élan. C’est un cercle vicieux qui perdure depuis la conquête de son titre aux Internationaux des États-Unis en 2019.

On va lui souhaiter qu’elle puisse se bâtir une confiance avant de commencer le tournoi de Wimbledon. Ça pourrait l’aider à disputer quelques matchs et peut-être même à se rendre à la deuxième semaine de l’événement.

Quant à Leylah Annie Fernandez, il n’est pas impossible qu’elle gagne un ou deux matchs si son tirage au sort est favorable. Sa fougue pourrait même lui permettre de causer une surprise.