Le CF Montréal embauche un nouveau défenseur

Le CF Montréal a annoncé l’embauche du défenseur islandais Robert Thorkelsson, dimanche.

L’arrière de 19 ans a paraphé un contrat de deux ans et demi, qui comprend également une option pour la saison 2024. L’entente sera officielle une fois que l’athlète recevra son certificat de transfert international et qu’il réussira son examen médical.

«Lorsque Luis Binks a quitté vers Bologne, nous devions ajouter un joueur à l’effectif et Robert a plus ou moins le même profil, a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, dans un communiqué. Nous sommes contents de l’accord obtenu avec lui. Malgré son jeune âge, il a de l’expérience en équipe première en Islande, en Europa League et en équipe nationale. On lui souhaite la bienvenue avec nous au Club.»

La saison dernière, Thorkelsson évoluait avec le Breidablik Kopavogur en première division en Islande, où il a disputé 26 matchs et marqué deux buts, en plus d’être titulaire lors d’un match en Europa League de l’UEFA contre Rosenborg, le 27 août 2020.

Il avait précédemment disputé 26 matchs et inscrit cinq buts avec le club de deuxième division islandaise UMF Afturelding.