Le trophée Conn-Smythe à Carey Price?

La présence du Canadien en grande finale de la coupe Stanley fait rêver à un 25e championnat dans l’histoire du club montréalais.

Dans une moindre mesure, nombreux sont ceux qui espèrent voir le gardien Carey Price mettre la main sur le trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le numéro 31 deviendrait ainsi le troisième gardien différent du CH et seulement le neuvième joueur de l’équipe au total à rafler un tel honneur.

Ses statistiques actuelles témoignent de son excellence, mais au-delà des chiffres, il y a son habileté à décourager et à réduire au silence les meilleurs éléments offensifs de l’ennemi.

Une partie du crédit revient sans doute à l'attaquant québécois Phillip Danault, un spécialiste pour contenir les meilleurs attaquants adverses, mais Price demeure celui qui doit, au final, se dresser comme un mur devant le filet.

Au premier tour contre les Maple Leafs de Toronto, Auston Matthews a donc récolté un but et quatre mentions d’aide en sept sorties; cependant, trois de ses cinq points ont été obtenus durant le match numéro 2. Son coéquipier Mitch Marner a amassé quatre aides, sans toucher la cible une seule fois.

Chez les Jets de Winnipeg, les gros canons se sont tus en finale de la section Nord, que le Bleu-Blanc-Rouge a balayée. Suspendu pour son coup à la tête de Jake Evans tard dans la rencontre initiale, Mark Scheifele avait été tenu à l’écart précédemment. Le capitaine Blake Wheeler a été blanchi, tout comme Paul Stastny. Le Québécois Pierre-Luc Dubois s’est contenté d’une aide, tout comme Nikolaj Ehlers. C’est Kyle Connor qui a été le «moins pire» en attaque avec trois points.

Du côté des Golden Knights de Vegas, ce ne fut guère plus brillant. Un autre joueur portant la lettre «C», Mark Stone, n’a rien obtenu. Max Pacioretty et Reilly Smith ont chacun conclu avec un but et deux aides. Jonathan Marchessault a inscrit une aide seulement. Le défenseur Alex Pietrangelo a été le meilleur buteur des siens avec trois filets.

Pas une première

Que ce soit Mathew Barzal et Anthony Beauvillier chez les Islanders ou les Steven Stamkos, Brayden Point et Nikita Kucherov du côté du Lightning (selon le résultat du match de vendredi soir), les opposants du Canadien en finale auront à trouver le moyen de déjouer Price. Ce dernier avait déjà une réputation de gardien intraitable en séries et il continue de bien l’entretenir.

L’an passé, Sidney Crosby et Evgeni Malkin avaient fait plus ample connaissance avec le numéro 31. En ronde de qualification, gagnée 3 à 1 par le Canadien face aux Penguins de Pittsburgh, Crosby avait terminé avec deux buts et une aide. Malkin avait participé à un but des siens seulement.

En fait, quand le Canadien triomphe en séries, Price est souvent l’explication principale. Cette année, sa moyenne de buts alloués est de 2,02 et son taux d’efficacité, de ,934.

«C’est le meilleur moment de ma vie. C’est un sentiment incroyable. On a travaillé très fort et ç’a fini par payer», a dit le gardien à TVA Sports après sa soirée de travail, jeudi.

Joueurs du CH à avoir gagné le trophée Conn-Smythe

-Patrick Roy (2), 1986 et 1993

À tout seigneur, tout honneur: le gardien Patrick Roy n’a pas gagné une fois le trophée Conn-Smythe avec le Canadien, mais bien à deux reprises. À titre de recrue, Roy avait obtenu l’honneur individuel lors de la conquête de 1986 et il a aussi été honoré de la sorte quand le Tricolore a remporté sa plus récente coupe Stanley, en 1993.

-Jean Béliveau, 1965

L’attaquant Jean Béliveau fut le premier récipiendaire du trophée Conn-Smythe, en 1965. La création de ce trophée au beau milieu des années 1960 explique en grande partie pourquoi il n’y a pas plus de joueurs différents du Canadien à l’avoir emporté, malgré les 24 championnats dans l’histoire de l’équipe. Un athlète comme Maurice Richard était déjà à la retraite quand ce trophée a vu le jour.

-Serge Savard, 1969

Le respecté Serge Savard a été le premier défenseur dans l’histoire de la LNH à obtenir le titre de joueur par excellence des séries. Lors de la conquête de 1969, il avait inscrit 10 points, dont quatre buts, en 14 rencontres. Savard avait notamment rendu de précieux services au Canadien durant la demi-finale face aux Bruins de Boston.

-Ken Dryden, 1971

Outre Roy, Ken Dryden est le seul autre gardien dans l’histoire du Tricolore à avoir gagné le trophée Conn-Smythe. Le célèbre numéro 29 en était à ses débuts dans la LNH quand, pendant les séries de 1971, il avait grandement aidé le CH à remporter la coupe Stanley. Préféré à Rogatien Vachon pour les éliminatoires, il avait conservé un dossier de 12-8.

-Yvan Cournoyer, 1973

Avec 15 buts en 17 matchs, l’attaquant Yvan Cournoyer était le choix logique pour obtenir le Conn-Smythe en 1973. Cournoyer avait totalisé 25 points durant ce parcours éliminatoire. Il avait également inscrit trois buts gagnants. Le Québécois remportait alors la sixième de ses huit coupes Stanley en carrière.

-Guy Lafleur, 1977

Le légendaire Guy Lafleur a aussi remporté une fois le trophée Conn-Smythe, à l’issue des éliminatoires de 1977. Cette saison-là (1976-1977), le «Démon blond» avait aussi gagné les trophées Art Ross, Hart et Lester B. Pearson. Durant les séries, il avait engrangé 26 points en 14 parties.

-Larry Robinson, 1978

L’excellent défenseur Larry Robinson avait terminé au sommet des pointeurs au cours des séries éliminatoires de 1978, à égalité avec Lafleur. Efficace également en défensive, Robinson avait récolté 21 points en 14 matchs, tout en présentant un différentiel de +21. Un trophée Conn-Smythe pleinement mérité!

-Bob Gainey, 1979

Reconnu comme un ultime guerrier, Bob Gainey s’est vu octroyer le trophée Conn-Smythe en 1979. Le Canadien remportait alors la dernière coupe Stanley d’une fructueuse séquence de quatre. Gainey avait été productif avec 16 points en autant de matchs éliminatoires. Jacques Lemaire et Guy Lafleur auraient aussi été des bons choix pour ce titre de joueur le plus utile des séries.

Dans une cause perdante...

À trois reprises, le Canadien de Montréal a mis la main sur la coupe Stanley sans voir l’un de ses joueurs obtenir le trophée Conn-Smythe. Les gardiens Roger Crozier (Red Wings de Detroit, 1966) et Glenn Hall (Blues de St. Louis, 1968) ont d’abord joué les trouble-fête.

Puis, ce fut au tour de l’attaquant Reggie Leach de les imiter, dans l’uniforme des Flyers de Philadelphie, en 1976. Deux autres gardiens ont raflé l’honneur individuel dans une cause perdante dans l’histoire de la LNH, soit Ron Hextall, avec les Flyers en 1987, et Jean-Sébastien Giguère, avec les Mighty Ducks d’Anaheim, en 2003.

On ne souhaite pas nécessairement un tel dénouement pour Carey Price, n’est-ce pas?