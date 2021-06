Hymne national du CH: Ginette Reno n’a jamais été appelée

Ginette Reno aurait aimé chanter l’hymne national lors d’un match du Canadien de Montréal. Seul problème: le téléphone n’a jamais sonné depuis le début des séries, a-t-elle déclaré en entrevue à QUB radio vendredi.

«Les Canadiens y m’ont rien demandé, personne ne m’a appelé, personne ne m'a demandé, rien!» s’est exclamée la chanteuse à la grande surprise des animatrices Caroline St-Hilaire et Varda Étienne. Bien que les fans la réclament depuis des semaines via une pétition et les réseaux sociaux, l’organisation du Canadien n’a toujours pas requis les services de Ginette Reno.

«Vous savez ça me ferait plaisir, je l’ai toujours fait pour un hot-dog, mais y m’ont pas appelé!», a-t-elle renchéri.

Et si on lui offrait de chanter lors d’un match de la finale de la Coupe Stanley, une première depuis 1993 pour le Canadien, elle serait partante. «J’arrête pas de chanter le Ô Canada pour le pratiquer pour être prête, pour être bonne».