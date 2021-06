«Un énorme honneur» - Patrice Bergeron

Le Québécois Patrice Bergeron serait un demi-dieu s’il portait les couleurs du Canadien de Montréal. Le capitaine des Bruins de Boston comptait déjà quelques trophées Selke dans sa collection personnelle, mais l’ajout du prix Mark Messier, plus tôt cette semaine, est venu reconnaître ses qualités, autant sur la glace qu’à l’extérieur.

«C’est un énorme honneur, a commenté Bergeron, mercredi soir, dans une vidéo diffusée par la Ligue nationale de hockey [LNH]. Évidemment, jouer au hockey, c’est plus que des X et des O sur le tableau. Tout se rapporte à la communauté et à l’impact que tu peux apporter aux gens. Il y a l’impact sur ton équipe, mais au-delà de ça, il faut aider à faire grandir le sport.»

Le patineur originaire de L’Ancienne-Lorette, visiblement touché de se voir remettre ce trophée par le grand «leader» que fut Mark Messier, est le premier Québécois couronné par cet honneur remis «au joueur qui se démarque par ses qualités de meneur dans son équipe, sur et en dehors de la patinoire».

Chris Chelios avait été le premier récipiendaire du trophée Mark Messier, en 2007. L'ancien joueur des Oilers d'Edmonton, des Rangers de New York et des Canucks de Vancouver, qui octroie ce prix à partir de suggestions faites par les différentes équipes, a aussi honoré de la sorte Sidney Crosby (2010), Zdeno Chara (2011) et Jonathan Toews (2015) parmi les grands noms, sans oublier l’actuel capitaine du Canadien, Shea Weber, en 2016 à l'issue de sa dernière saison avec les Predators de Nashville.

Une collection bien garnie

À propos des honneurs individuels, Bergeron a été nommé quatre fois comme meilleur attaquant défensif de la LNH, remportant le Selke en 2012, 2014, 2015 et 2017. Puis, il s’est vu décerner également le trophée King-Clancy en 2013 pour son implication communautaire.

Cette fois, le trophée Mark Messier vient souligner l’ensemble de son œuvre.

«J’ai été tellement chanceux d’être en mesure d’apprendre de grands meneurs qui étaient là avant moi et cette récompense est aussi un hommage à eux et à la culture qu’ils ont créée ici [avec les Bruins]», a ajouté le Québécois.

Bergeron pensait alors inévitablement à Chara, son ancien coéquipier, mais aussi à Brad Marchand et David Krejci, ses acolytes de longue date à Boston.

Les plus récents gagnants

Voici les plus récents récipiendaires du trophée Mark Messier, remis «au joueur qui se démarque par ses qualités de meneur dans son équipe, sur et en dehors de la patinoire»: