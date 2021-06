«J’ai peur que ça dégénère» - Michel Bergeron

Le travail des officiels fait rarement l’unanimité et la série opposant les Canadiens de Montréal aux Golden Knights de Vegas n’y fait pas exception. Lors de son segment Sans filet, Michel Bergeron a exprimé ses craintes reliées au boulot des hommes zébrés.

«L’histoire se répète toutes les années. Les arbitres ne travaillent pas de la même façon qu’en saison régulière. C’est le cas ce soir plus que jamais et j’ai peur que ça dégénère et que ça se termine mal», a exprimé le Tigre.

