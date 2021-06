À TVA SPORTS | Canadiens – Golden Knights

Les Canadiens retrouvent les Golden Knights pour le quatrième match de leur série de troisième tour, ce soir, à Montréal.

Le Tricolore a les devants 2-1 dans cette série au meilleur de sept matchs à la suite de sa victoire de 3-2 en prolongation obtenue vendredi.

La rencontre est présentée à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Nous sommes en première période. La marque est de 0-0.

SOMMAIRE

PREMIÈRE PÉRIODE

2:39 | Robin Lehner (VEG) se dresse devant un bon tir de Brendan Gallagher (MTL)

1:59 | Corey Perry (MTL) cause un revirement, tente de feinter Robin Lehner (VEG), est retenu et frappé par Nick Holden (VEG) et bien sûr, ce dernier n'est pas puni

0:40 | Alec Martinez (VEG) sert un premier tir à Carey Price (MTL)

0:00 | Début du match

AVANT-MATCH

Le CH doit encore se débrouiller sans son entraîneur-chef, Dominique Ducharme, isolé chez lui après avoir été déclaré positif à la COVID-19 vendredi en journée. Plus tôt aujourd’hui, Ducharme a tenu un point de presse par zoom lors duquel il a assuré être asymptomatique, espérant du même coup être de retour le plus tôt possible.

En attendant, son adjoint Luke Richardson reste à la barre de l’équipe après avoir mené l’équipe à la victoire vendredi.

Puis, environ deux heures avant le début du match de ce soir, il a été révélé que le directeur général des Knights, Kelly McCrimmon, a lui aussi été déclaré positif à la COVID-19.

Il a ensuite été confirmé, lors de l'avant-match, que Robin Lehner allait remplacer Marc-André Fleury devant le filet des Golden Knights ce soir. Outre cela, il n'y a pas de changement dans les deux formations ce soir.

Dans ce qui sera une mauvaise nouvelle pour plusieurs, les arbitres Chris Lee et Dan O’Rourke sont de nouveau en poste pour le match de ce soir. Les deux hommes ont été sévèrement critiqués par les partisans et les médias à la suite du match de vendredi, lors duquel ils ont notamment refusé de décerner une pénalité évidente à Jonathan Marchessault, des Golden Knights, après que ce dernier eut ouvert le nez de Corey Perry avec son bâton en prolongation.

Afin de limiter les déplacements en temps de pandémie, la LNH avait déjà prévu utiliser ces deux arbitres lors des matchs trois et quatre de cette série.