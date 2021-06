Rod Brind’Amour en Caroline pour y rester

Les Hurricanes de la Caroline et l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour se sont entendus sur les clauses d’une prolongation de contrat de trois saisons, jeudi.

Depuis son arrivée derrière le banc des «Canes» lors de la saison 2018-2019, l’homme de 50 ans a maintenu un dossier de 120-66-20. La formation qui évolue à Raleigh a participé aux séries éliminatoires durant chacune de ces saisons.

Cette année, l’ancien joueur vedette a mené les siens vers le premier rang de la section Centrale en vertu d’une fiche de 36-12-8. Après avoir éliminé les Predators de Nashville au premier tour, les Hurricanes ont vu leur parcours prendre subitement fin après cinq duels contre les champions en titre, le Lightning de Tampa Bay.

Ces résultats ont valu une nomination au trophée Jack-Adams à Brind’Amour, remis au meilleur entraîneur de la dernière campagne.

«Rod est le moteur derrière le changement de culture qui a eu lieu dans cette organisation, a affirmé le président et directeur général des Hurricanes, Don Waddell, par voie de communiqué. Il garde nos joueurs motivés, il leur demande de se tenir responsable et il s’assure que notre équipe soit compétitive à chaque match.

«Il a vraiment monté la barre pour notre organisation et nous sommes excités de l’avoir comme entraîneur pour plusieurs saisons.»

Un bon palmarès

Même s’il n’a que trois campagnes à la barre des Hurricanes, Brind’Amour est déjà parmi les meilleurs à avoir assumé ces fonctions. Il est le seul à avoir mené les siens aux éliminatoires trois fois d’affilée et il est l’entraîneur-chef avec le meilleur taux de victoires (,631) dans l’histoire de l’organisation.

Sa moyenne de points de ,714 cette saison est la plus haute jamais présentée par les Hurricanes lors d’une seule saison. De plus, ses 17 victoires en séries éliminatoires représentent le deuxième plus haut total récolté par un instructeur de la concession.

L’ancien des Hurricanes avait amassé 473 points en 694 matchs avec leur uniforme sur le dos. Il avait aussi remporté la coupe Stanley en Caroline en 2005-2006.

C’est donc dire que la présente entente entre les deux parties viendra à échéance au terme de la campagne 2023-2024.