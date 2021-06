Prolongation de contrat bien méritée

Élu entraîneur de l’année en Major League Soccer (MLS) en 2020, Jim Curtin a accepté mercredi une prolongation de contrat de deux ans avec l’Union de Philadelphie.

L’Américain est en poste avec l’équipe de la Pennsylvanie depuis juin 2014, ce qui fait de lui le second pilote avec le plus d’expérience à travers la ligue. Il avait précédemment entraîné l’académie du club avant d’être nommé adjoint avec l’équipe première en 2012.

L’Union a atteint son apogée en MLS sous la gouverne de Curtin, en 2020, remportant le Supporters’ Shield. Malgré cette faste saison régulière, Philadelphie s’est incliné au premier tour des éliminatoires.

«Jim demeure dévoué et passionné à l’idée de remporter des trophées et développer nos jeunes joueurs. Avec lui, le club a battu de multiples records, a gagné son premier trophée, a vu deux joueurs développés au club être transférés vers l’Europe en plus d’avoir une présence régulière avec l’équipe nationale des États-Unis», a déclaré par voie de communiqué le directeur sportif de l’Union, Ernst Tanner.

«Il est un leader intelligent qui continue d’en vouloir plus et nous sommes très heureux de prolonger son contrat», a-t-il ajouté à propos de Curtin.

Après huit matchs en MLS cette saison, Philadelphie détient le second rang du classement dans l’Association de l’Est, avec 14 points.