Gonzalo Higuain: «Je pensais pouvoir jouer cigarette à la bouche»

L’attaquant argentin Gonzalo Higuain a clairement minimisé le niveau de jeu de la Major League Soccer (MLS) avant de s’amener en Amérique du Nord.

Le joueur vedette de l’Inter Miami CF, débarqué il y a moins d’un an en Floride, s’attendait à un calibre beaucoup plus bas qu’en Europe, là où il a disputé la majorité de sa carrière.

«C’est une ligue difficile, a-t-il confié mardi à l’ancien joueur Christian Vieri sur sa chaîne Twitch, tel que rapporté par le réseau ESPN. J’ai appris que c’était similaire au soccer italien. En Espagne et en Angleterre, c’est facile de bien faire, tandis qu’en Italie, si tu ne connais pas la ligue, tu souffres.»

«Je croyais pouvoir venir ici et jouer avec une cigarette à la bouche, mais au contraire, c’est difficile», a candidement déclaré le vétéran de 33 ans.

Même si son frère aîné Federico a passé près d’une décennie en MLS, c’est plutôt vers le gardien de la Juventus Gianluigi Buffon qu’Higuain s’était tourné avant d’arrêter son choix sur l’Amérique du Nord.

«Un grand ami à moi comme Buffon m’a dit : "Si tu ne ressens plus la passion à l’entraînement, si tu n’as plus la détermination pour jouer au plus haut niveau, tu dois partir."»

Après une arrivée plutôt difficile en MLS en 2020, celui qui est notamment passé par le Real Madrid, Naples et la Juventus a rebondi cette année avec quatre buts et une passe décisive en sept matchs.