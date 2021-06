Abraham Toro de retour à Houston

Abraham Toro a reçu l’appel qu’il attendait depuis plusieurs semaines, mercredi, lorsque les Astros de Houston ont procédé à son rappel pour combler la présence de Kyle Tucker, malade

Toro n’est pas parvenu à se faire une place dans la formation texane au terme du camp d’entraînement, si bien qu’il a amorcé sa saison avec les Skeeters de Sugar Land, au niveau AAA. Un premier rappel, survenu le 14 avril, n’avait pas impressionné l’organisation, le Québécois n’ayant frappé qu’un coup sûr en 12 présences officielles au bâton.

Dans les mineures, il a toutefois montré une bien meilleure moyenne au bâton, à ,353 en 17 rencontres. Il a cogné deux circuits, produit 11 points et croisé le marbre 10 fois.

Les Astros doivent accueillir les Rangers du Texas en soirée.

Un mauvais jour pour lancer pour les Marlins

Lors d’un match disputé en après-midi, le Dominicain Sandy Alcantara a connu un brillant départ pour les Marlins de Miami, à St. Louis. Or, il a subi une défaite de 1 à 0 contre les Cardinals.

Alcantara (4-6) avait pourtant blanchi les Cards durant les huit premières manches, mais ses coéquipiers ne l’ont aucunement appuyé offensivement.

De retour au monticule en neuvième, Alcantara a vu le joueur d’arrêt-court Jazz Chisholm fils commettre une erreur en défensive, ce qui a permis à Paul Goldschmidt d’atteindre les sentiers, puis ultimement marquer sur un coup sûr de Yadier Molina.

En huit manches et un tiers, Alcantara a ainsi permis un point, non mérité. Il a espacé six coups sûrs et un but sur balles, totalisant par ailleurs sept retraits au bâton.

Le releveur des Cardinals Ryan Helsley (4-4) a pour sa part été crédité de la victoire. Le partant des locaux Johan Oviedo avait également bien fait en ne permettant aucun point en sept manches de travail.

Les Rays s’inclinent en 10e manche

À Chicago, les White Sox ont vaincu les Rays de Tampa Bay par le pointage de 8 à 7 quand le receveur Yasmani Grandal a frappé un simple pour pousser son coéquipier Andrew Vaughn au marbre en fin de 10e manche.

Le Cubain Jose Abreu s’est également signalé pendant ce match en frappant un circuit de deux points, en quatrième manche, aux dépens du partant des Rays Ryan Yarbrough.

Avec cette victoire, les White Sox ont maintenant une fiche de 43-25 et occupent la tête de la section Centrale dans la Ligue américaine. Les Rays (43-26) demeurent au sommet dans l’Est de l’Américaine.