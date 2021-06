Le gérant des Blue Jays est d’humeur exécrable

Le gérant des Blue Jays de Toronto, Charlie Montoyo, semble en avoir assez des ennuis de son groupe de releveurs, mais il devra tenter de trouver des solutions avec le personnel en place.

Mardi, les Jays ont perdu 6 à 5 contre les Yankees de New York après avoir bousillé une avance de trois points. Le partant Hyun Jin Ryu a quitté le monticule au terme de ses six manches de travail et ses successeurs ont croulé, à commencer par Anthony Castro. Ce dernier a concédé deux points, n’obtenant qu’un seul retrait. Quatrième des six lanceurs utilisés par son entraîneur, le gaucher Tim Mayza a encaissé la défaite en donnant le point décisif en huitième.

Aussi, il s’agissait du sixième échec subi par Toronto cette saison après avoir loupé une priorité une fois la sixième manche terminée. La moitié de ce total a été recensée durant la dernière semaine. Et Montoyo en est exaspéré.

«Ce fut ainsi chaque maudit mois. Tout le mois, ça concerne toujours le même sujet. [...] Ce sont les gars que nous avons et nous allons leur faire confiance», a-t-il affirmé aux médias à l’aide de termes quelque peu grossiers.

«Nous sommes ici pour gagner des matchs, a-t-il aussi déclaré. C’est frustrant parce que nous jouions du bon baseball. Seulement, quand votre enclos éprouve des ennuis, rien ne va fonctionner.»

Grâce à leur attaque, les Jays se maintiennent dans la course aux éliminatoires. Avant le duel de mercredi face aux Yankees, ils occupaient le quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine de baseball avec une fiche de 33-32. Ils sont septièmes des majeures avec 327 points marqués. Dans les 30 derniers jours, leurs releveurs ont présenté une moyenne de points mérités de 5,10.