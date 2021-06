Lightning: de belles occasions ratées par les défenseurs

Malgré sa présence en demi-finale de la coupe Stanley, tout n’est pas rose pour le Lightning de Tampa Bay. Le club est en effet toujours en quête d’un premier but provenant de sa brigade défensive et les arrières croient que la situation a assez duré.

Le portrait est ainsi bien différent chez leurs adversaires, les Islanders. Ce sont en effet six buts qui ont été marqués par des défenseurs et la situation pourrait bien faire la différence. La courte victoire de 2 à 1 du club new-yorkais, lors du premier match de la série, en est une preuve.

«Nous devons être un peu plus actifs, une plus grande menace en tirant, a d’ailleurs indiqué Victor Hedman en vidéoconférence, lundi. Il faut être un peu plus agressifs pour appuyer l’attaque. Aussitôt que nous avons la rondelle, il faut regarder pour tirer et créer des jeux devant le filet.»

«Nous avons eu quelques bonnes opportunités [dimanche] et il y a eu de beaux arrêts. Mais en fin de compte, nous voulons gagner des matchs et ce n’est pas important, celui qui marque les buts.»

Adaptation

Selon le Québécois David Savard, cette situation n’est pas étrangère au fait que les équipes que le Lightning a affrontées jusqu’ici avaient porté une attention particulière aux tirs de la pointe. Les Islanders bloquent notamment 15,15 lancers par 60 minutes de jeu depuis le début des séries éliminatoires.

«[Les Panthers de la] Floride était une équipe qui bloquait beaucoup de tirs et c’était dur de mettre la rondelle au filet, a dit Savard. Nous devons trouver un moyen de le faire, d’avoir des écrans, et je crois que nous le ferons bientôt.»

Les entraîneurs ont d’ailleurs ciblé quelques séquences au cours desquelles les arrières avaient raté de belles occasions de lancer vers le filet. Ils les ont fait revoir aux joueurs durant la réunion du jour.

Mais malgré toutes les bonnes intentions et le travail d’analyse effectué à l’aide des vidéos, une période d’adaptation est également nécessaire pour bien assimiler le système de jeu d’une équipe qu’ils n’avaient pas affrontée depuis le mois de septembre, en finale de l’Est.

«Nous regardons presque tout le match, a déclaré Hedman. Nous regardons des séquences des trois zones et nous avons vu des opportunités de faire des choses. C’est difficile quand tu n’as pas joué contre une équipe depuis neuf mois. Nous avons affronté les mêmes équipes encore et encore. Alors il a un ajustement à faire.»

Des revirements coûteux

L’appui des défenseurs ne semble pas un problème, toutefois, pour l’entraîneur-chef Jon Cooper, qui se plaint plutôt d’un manque de rigueur et de discipline dans l’application du plan de match.

«Nous jouons en unité de cinq. Quand nous avons la rondelle, il y a cinq joueurs à l’attaque et lorsque nous ne l’avons pas, il y a cinq gars en défensive, a-t-il fait valoir. Je sais que certaines personnes s’inquiètent que nous n’ayons pas de but marqué par un défenseur, mais ils sont une partie importante de notre attaque.»

«Cela étant dit, nous n’avons pas eu la chance de jouer beaucoup en zone offensive parce que nous continuions constamment à commettre des revirements. On ne se donnait pas la chance de créer de l’attaque.»

Le deuxième duel de la série aura lieu mardi soir et sera disputé sur les ondes de la chaîne TVA Sports.