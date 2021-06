Un quatuor québécois à Vegas

Marc-André Fleury, Jonathan Marchessault, William Carrier et Nicolas Roy n’avaient sans doute jamais pensé affronter le Canadien en séries éliminatoires. Puisque les Golden Knights de Vegas et le Tricolore évoluent habituellement dans deux associations différentes, la seule possibilité était un affrontement en finale. La pandémie de COVID-19 ainsi que le chambardement dans le calendrier et les divisions ont changé la donne. Le quatuor fait partie du noyau fort des Knights. Fleury, Marchessault et Carrier sont des membres de la formation originale, tandis que Roy fait partie du groupe depuis une transaction effectuée il y a deux ans.

Marc-André Fleury #29

Gardien | 36 ans | Choix de 1er tour des Penguins (1er au total) en 2003 | Acquis des Penguins lors du repêchage d’expansion

La réputation du Sorelois n’est plus à faire. Il a remporté la coupe Stanley à trois occasions en plus d’atteindre la finale à deux autres reprises. Jeudi, il s’est hissé au troisième rang de l’histoire de la LNH avec une 89e victoire en séries éliminatoires. Il n’est plus devancé que par Patrick Roy (151), Martin Brodeur (113) et Grant Fuhr (92).

En compagnie de Robin Lehner, il a remporté le trophée Jennings, remis au duo de gardien ayant accordé le moins de buts au cours de la saison régulière. Sa moyenne de 1,98 et son taux d’efficacité de ,928, en 36 départs au cours de la campagne, lui ont valu sa première nomination pour l’obtention du trophée Vézina, octroyé au gardien par excellence de la LNH.

«Ils [les joueurs du Canadien] ont une bonne équipe, Carey [Price] joue bien, une formation équilibrée. Ils ont battu de bonnes équipes en séries, ils jouent du bon hockey», a déclaré Fleury, dans les minutes suivant l’élimination de l’Avalanche du Colorado, jeudi soir.

Jonathan Marchessault #81

Centre | 30 ans | Acquis comme joueur autonome par les Blue Jackets en 2012 | Acquis des Panthers lors du repêchage d’expansion

Il forme un trio redoutable en compagnie de William Karlsson et de Reilly Smith. Depuis le début des séries, il est le meilleur buteur des Golden Knights (6 buts). Son tour du chapeau dans le quatrième match de la finale de la division Ouest a aidé les siens à niveler la série face à l’Avalanche.

Efficace en saison régulière, le patineur originaire de Cap-Rouge a toujours su élever son jeu au niveau suivant pendant la valse du printemps. Lorsque les Golden Knights ont atteint la finale en 2018, il avait mené Vegas avec huit buts. Ses 21 points l’avaient placé au deuxième rang, tout juste derrière les 22 de Smith.

À 5 pi 9 po et 180 lb, il est le plus petit et le plus léger joueur de la formation du Nevada, ce qui ne l’empêche pas d’être un athlète robuste. Il pointe au deuxième échelon chez les Golden Knights pour le nombre de mises en échec (43).

William Carrier #28

Ailier gauche | 26 ans | Choix de 2e tour des Blues (57e au total) en 2013 | Acquis des Sabres lors du repêchage d’expansion

Joueur de profondeur honnête et travaillant, l’attaquant de l’arrondissement de LaSalle, à Montréal, est utilisé un peu plus de 10 minutes par rencontre.

Avec Ryan Reaves et lui, vaut mieux avoir la tête haute lorsqu’on est en possession de la rondelle. En raison de leur coup de patin, les mises en échec qu’ils distribuent peuvent faire des dommages.

L’intensité de Carrier en zone adverse peut causer des ennuis aux défenseurs adverses et même créer quelques occasions de marquer.

«Si tu n’es pas assez motivé au troisième tour, tu n’es pas à la bonne place. On a grandi en regardant le CH. La motivation sera grande aussi pour [Max] Pacioretty, il a joué là [à Montréal]. Pour moi, c’est une équipe de jeunesse. Mais pour Pacioretty, ce sera une motivation de plus», a soutenu Carrier, jeudi soir.

Nicolas Roy #10

Centre | 24 ans | Choix de 4e tour des Hurricanes (96e au total) en 2015 | Acquis des Hurricanes de la Caroline avec un choix de cinquième tour en 2021 (conditionnel) contre Erik Haula le 26 juin 2019

L’Amossois a récolté 15 points, dont six buts, à sa première saison complète dans la LNH. Au centre du troisième trio, il est un bon complément pour Mattias Janmark et Alex Tuch.

L’ancien joueur des Saguenéens de Chicoutimi démontre de plus en plus d’assurance dans le cercle des mises en jeu. Il domine les centres des Golden Knights avec un pourcentage de succès de 60,8% (90 sur 148) dans le cercle des mises en jeu.

Parmi les joueurs qui ont disputé au moins 40 mises en jeu, il vient au deuxième rang du circuit. Casey Cizikas, des Islanders de New York, à 61,4% est le seul à le devancer.

Jusqu’ici, il a inscrit deux filets, dont celui de la victoire qui permettait aux Knights de prendre les devants 3 à 1 dans leur série de premier tour face au Wild du Minnesota.