Andrade, Mickie James et le gagnant du Déconfinement Mania!

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat discutent de l’arrivée d’Andrade avec AEW, de l’association entre Mickie James et la NWA et de SummerSlam qui sera présente un samedi.

Aussi, les deux animateurs partagent leurs coups de masse et leurs coups de cœur de la semaine, en plus de dévoiler le grand gagnant du Déconfinement Mania! Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!

À écouter!