Aujourd’hui aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat discutent de la nouvelle entente entre AEW et TBS, de la vague de congédiements à NXT et du décès du lutteur Don Kernodle.

De plus, ils passent en revue le premier Raw de l’ère post-zombies!

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!