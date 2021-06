Déconfinement Mania est de retour!

Aujourd’hui aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat se prêtent à un jeu qui avait fait beaucoup jaser l’an dernier: Déconfinement Mania! Il s’agit pour le duo de produire une carte de lutte fictive où le but est d’attirer le plus de fans possible. Est-ce que cette année nos animateurs vont réussir à s’entendre?

Aussi, les gars reviennent sur une autre vague de congédiements à la WWE et ce que ça pourrait cacher.

