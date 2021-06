Nadal encore dans le carré d'as à Paris

Rafael Nadal s'est qualifié pour sa quatorzième demi-finale à Roland-Garros mais l'Espagnol a laissé échapper son premier set de la quinzaine parisienne face à l'Argentin Diego Schwartzman (10e), battu 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 mercredi.

Nadal, en quête d'un 14e sacre à Paris, synonyme de 21e trophée record en Grand Chelem, affrontera pour une place en finale le vainqueur du dernier quart de finale entre Novak Djokovic (N.1) et Matteo Berrettini (N.9). L'autre demi-finale opposera le Grec Stefanos Tsitsipas (N.5) et l'Allemand Alexander Zverev (N.6).

«Diego est un joueur incroyable, toujours très compliqué à jouer pour moi. C'est incroyable de revenir pour la 14e fois en demi-finale, c'est toujours beaucoup d'émotions de jouer ici à Paris, dans le tournoi le plus important dans ma carrière», s'est-il réjoui.

Au total, le Majorquin enregistre sa 105e victoire à Roland-Garros et atteint sa 35e demi-finale en Grand Chelem.

Mais sa série de sets consécutifs gagnés sur la terre battue parisienne s'arrête à 36 (son record est à 38), après que Schwartzman lui a chipé la deuxième manche.

Une dose de suspense que le court Philippe-Chatrier, désormais autorisé à accueillir jusqu'à 5.000 personnes, pas comble donc mais joyeusement garni, a reçu avec enthousiasme, lui qui n'avait pas tardé à reprendre vie dès les premiers jeux du match.

Devant cette foule plus vue depuis deux ans à Roland-Garros, Nadal a pris le meilleur départ et empoché le premier set en trois quarts d'heure, après un premier échange de bris.

Mais il a ensuite perdu un peu le fil, tandis que Schwartzman se montrait solide et entreprenant à l'échange, et le déstabilisait notamment à coups de zones courtes trouvées en revers. En tête 3 jeux à 0, le petit Argentin (1,68 m) n'a pu empêcher l'Espagnol de recoller, mais il a ensuite parfaitement saisi sa chance, à 5-4 sur le service de son adversaire, quand, sur balle de set, Nadal a mal touché une amortie et boisé un coup droit.

«J'ai mal commencé le deuxième set. J'ai pu revenir (à 3-3), mais j'ai de nouveau fait un mauvais jeu de retour (à 4-4) et je savais qu'il serait compliqué de conserver mon service», a expliqué ce dernier.

À ce instant du match, le Majorquin, tout maître des lieux qu'il est, est apparu visiblement nerveux, discutant avec l'arbitre depuis son banc, et pendant un moment, même sur un fil, donnant l'impression de jouer avec mille précautions et ne s'engageant plus franchement dans ses frappes.

Le temps pour Schwartzman de mener 4 jeux à 3, mais pas de faire la différence, "Rafa" parvenant tant bien que mal à rester au contact malgré des fautes inhabituelles. Fatal pour l'Argentin.

Car à l'approche de la fin du set, Nadal a soudainement dissipé le flottement et retrouvé son intensité. Un jeu blanc pour revenir à 4-4, un break, et un nouveau jeu blanc plus tard, il menait deux manches à une après un peu plus de deux heures de match. Et ne laissait plus le moindre jeu à Schwartzman dans la dernière, bouclée en 26 minutes.

Nadal et Schwartzman étaient les deux seuls joueurs du tableau masculin à avoir rallié les quarts de finale sans perdre le moindre set.