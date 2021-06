Roland-Garros: la championne en titre éliminée

La Polonaise Iga Swiatek, tenante du titre et N.9 mondiale, s'est inclinée en quarts de finale de Roland-Garros face à la Grecque Maria Sakkari (18e) en deux sets 6-4, 6-4 et 1h35 min mercredi.

Sakkari, 25 ans, rejoint dans le dernier carré trois autres nouvelles venues à ce stade en Grand Chelem: sa future adversaire, la Tchèque Barbora Krejcikova (33e), ainsi que la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e) et la Slovène Tamara Zidansek (85e). C'est la première fois dans l'ère Open qu'aucune des dix premières têtes de série du tableau féminin n'atteint les demi-finales de Roland-Garros.

«Je ne réalise pas, je n'ai pas de mots. C'est un rêve qui devient réalité», a souri la Grecque.

Swiatek, qui a fêté ses vingt ans il y a dix jours, restait sur 22 sets remportés consécutivement sur la terre battue parisienne, une série commencée au début de sa quinzaine victorieuse de l'automne dernier.

Sur le court Central baigné d'un chaud soleil, la jeune Polonaise a pris le meilleur départ pour mener 2-0. Mais Sakkari a immédiatement recollé.

À 4 jeux partout, la très athlétique Grecque, aux frappes lourdes et à la couverture de terrain impeccable, a signé une série de quatre jeux, le temps d'empocher le premier set et de creuser l'écart dans le second.

C'est à ce moment-là que Swiatek a fait appel au kiné et s'est fait strapper la cuisse droite. Difficile de dire toutefois à quel point la Polonaise était gênée physiquement.

Sakkari ne s'est en tout cas pas laissée perturber par cette interruption et s'est offert sa deuxième victoire sur une joueuse du top 10 en Grand Chelem, la deuxième consécutive après son succès face à l'Américaine Sofia Kenin (6-1, 6-3) au tour précédent.

«Je ne dirai pas quel était mon plan de jeu car je rejouerai contre elle et je ne veux pas divulguer mes secrets... Ce que je peux dire, c'est qu'en entrant sur le court, je me suis dit que c'était un match très important mais qu'il fallait que j'en profite», a-t-elle expliqué.

Avant cette édition 2021 de Roland-Garros, la Grecque n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en tournoi majeur, et même le troisième tour à Paris.

Sakkari a obtenu sur terre battue le seul titre qui figure à son palmarès, à Rabat en 2019.

Krejcikova, sa dernière adversaire sur la route de la finale, a écarté la jeune Américaine Coco Gauff (17 ans, 25e) 7-6 (8/6), 6-3 plus tôt dans la journée.

Krejcikova en demi-finales de Grand Chelem pour la première fois, en battant Gauff

Barbora Krejcikova (33e mondiale) s'est qualifiée mercredi à Roland-Garros pour sa première demi-finale de Grand Chelem en écartant la jeune Américaine Coco Gauff (25e) 7-6 (8/6), 6-3 sur sa sixième balle de match.

La Tchèque de 25 ans affrontera jeudi la tenante du titre polonaise Iga Swiatek (9e) ou la Grecque Maria Sakkari (18e) pour tenter d'atteindre la finale.

«Je ne réalise pas. Je suis arrivée ici après avoir gagné à Strasbourg, ce qui était très sympa, mais je n'avais jamais imaginé que je serais là aujourd'hui, sur ce court, surtout en simple. D'être capable de gagner comme ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé», a analysé Krejcikova.

Lauréate de Roland-Garros 2018 en double avec sa compatriote Katerina Siniakova, elle avait atteint samedi pour la deuxième année consécutive les 8es de finale en simple, ce qui restait à ce jour son meilleur résultat en Grand Chelem.

Et son quart face à la valeur montante du tennis américain s'annonçait compliqué.

«Elle a 17 ans, moi quand j'avais 17 ans, je jouais des ITF de 15 000 dollars... Son heure viendra», a commenté la Tchèque après sa victoire.

Malmenée dans la première manche, où elle a sauvé une balle de set à 5-3 sur le service de Gauff puis encore deux autres à 6-5, la Tchèque est parvenue à pousser son adversaire au tie-break.

Gauff a eu deux nouvelles balles de set à 6 points à 4, mais la Tchèque a alors aligné quatre points et empoché la manche après 73 minutes de jeu.

«Le premier set a été très important, j'ai longtemps été derrière, mais j'ai juste joué et je m'en suis sortie tant bien que mal. Ensuite j'ai bien démarré le deuxième set», a souligné Krejcikova.

Ce second set a en effet été quasiment à sens unique, Krejcikova se détachant rapidement 5-0.

Mais en vue d'une qualification pour le dernier carré, elle a eu un passage à vide.

Notamment lorsqu'elle a servi pour le match à 5-1. Elle s'est immédiatement procuré trois balles de match consécutives (40-0), mais les a toutes perdues, et a particulièrement vendangé la troisième. Après s'être ouvert tout le court, elle a complètement manqué l'ultime revers long de ligne qui devait lui donner le match mais qui est largement sorti des limites du terrain. Dans la foulée, Gauff a refait un de ses breaks de retard.

Dans le jeu suivant, l'Américaine a encore sauvé deux balles de match avant de revenir à 5-3.

Mais sur son service, Krejcikova a de nouveau mené 40-0 avec trois balles de match consécutives et cette fois, la première (la sixième au total) fut la bonne.

Titrée à Strasbourg juste avant Roland-Garros, Krejcikova en est à 10 victoires consécutives.