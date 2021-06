Une victoire convaincante pour les Marlins

Jesus Aguilar, Corey Dickerson et Adam Duvall ont tous les trois été à l’origine de deux points et les Marlins ont vaincu les Rockies du Colorado au compte de 6 à 2, mardi à Miami.

Après avoir cédé le premier point en première manche, les favoris locaux ont pris le contrôle du match au troisième engagement en inscrivant quatre points. Au total, ils ont cogné 13 coups sûrs en huit manches dans la rencontre.

Pablo Lopez (2-3) a œuvré au monticule pendant huit manches, limitant les Rockies à deux points et cinq frappes en lieu sûr tout en retirant huit adversaires sur des prises.

Dans l’autre clan, Antonio Senzatela (2-6) a connu une sortie plus difficile, concédant quatre points, neuf coups sûrs et un but sur balles en six manches.

Ryan McMahon (roulant) a produit le premier point des Rockies, tandis qu’un mauvais lancer de Lopez a permis à Charlie Blackmon de venir marquer le deuxième lors du quatrième tour au bâton.

Les Rangers ne veulent plus de Khris Davis

Les Rangers du Texas ont désigné pour assignation Khris Davis afin de mettre fin à leur association avec le vétéran.

C’est ce qu’a annoncé le vice-président des communications du club, John Blake, sur son compte Twitter mardi.

L’expérience Davis aura donc été de courte durée au Texas, puisque les Rangers avaient fait son acquisition des Athletics d’Oakland en février dernier.

En 22 matchs cette saison, l’athlète de 33 ans a réussi deux coups de circuit et maintenu une faible moyenne au bâton de ,157. Des statistiques qui sont bien loin de celles qu’il avait maintenues entre 2016 et 2018. Lors de cette période, il avait notamment frappé 133 longues balles et produit au moins 102 points par saison.

Présentement, les Rangers sont au dernier échelon de la section Ouest de la Ligue américaine, et ce, en vertu d’un dossier de 23-38.