Les Alouettes font le plein de joueurs internationaux

Les Alouettes de Montréal se sont entendus avec cinq joueurs internationaux, dont quatre sélectionnés au repêchage international de la Ligue canadienne de football (LCF) cette année.

Ainsi, le botteur australien Joseph Zema, le secondeur japonais Akio Yamagishi, le demi japonais Taku Lee, ainsi que le demi défensif suédois William James ont tous paraphé des contrats dont les détails n’ont pas été dévoilés.

Le receveur français Kevin Kaya, produit des Carabins de l’Université de Montréal, a également grossi les rangs du club en acceptant une offre de l’équipe. Celui-ci a permis aux Carabins de progresser de 597 verges par la passe en 2019 – sa dernière saison universitaire – pour prendre le deuxième rang à ce chapitre dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Zema a évolué avec l’université de l'Incarnate Word au Texas en 2017 avant de se joindre Commanders de San Antonio dans l’Alliance of American Football en 2019. Il y a montré une moyenne de 45,8 verges par botté de dégagement.

Yamagishi et Lee ont tous les deux évolué dans la X-League au Japon. Lee était un membre des Obic Seagulls la saison dernière et il a aidé les siens à remporter le titre. James a quant à lui joué en Allemagne, et Australie, en Finlande et en Suède depuis ses débuts professionnels.