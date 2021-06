Un contrat avec les Alouettes pour deux Québécois

Les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi avoir conclu une entente avec deux de leurs choix au dernier encan de la Ligue canadienne de football, soit le botteur David Côté, et le secondeur Ethan Makonzo.

«Nous sommes heureux d'avoir conclu ces ententes, ce qui nous permettra de compter sur ces deux joueurs au camp d'entraînement. Nous les connaissons bien, car ils sont issus du football québécois, a affirmé le directeur général des Moineaux, Danny Maciocia, par voie de communiqué. Côté et Makonzo sont extrêmement fiers de faire partie des Alouettes et nous savons qu'ils vont tout donner lorsqu'ils sauteront sur le terrain.»

Choix de cinquième tour, le 45e au total, Côté a évolué pour le Rouge et Or de l'Université Laval et a mené le Réseau du sports étudiant du Québec avec 108 points en 2019, dont 72 qui provenaient de 24 placements, également un sommet dans la conférence. Il a été nommé sur la première équipe d'étoiles de la conférence et a aidé le Rouge et Or à remporter deux championnats nationaux en 2016 et en 2018.

Pour sa part, Makonzo est une sélection de sixième tour et a été appelé tout de suite après Côté. Il a disputé huit parties avec les Carabins de l'Université de Montréal en 2019, réussissant deux interceptions, en plus d’effectuer six plaqués solos et cinq assistés. Il rejoint Maciocia, qui était son entraîneur avec les Bleus.