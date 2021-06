Des comparaisons élogieuses pour Caufield et Suzuki

Alors que les comparaisons fusent de toute part entre l’édition actuelle du Canadien et celle de 1993, Jean Perron apporte une précision intéressante.

«Il y a beaucoup plus de similitudes avec l’édition championne de 1986 que celle de 1993», a-t-il mentionné lors de son passage au podcast La Dose.

L’ancien entraîneur a d’ailleurs dressé un parallèle entre le duo que forment Cole Caufield et Nick Suzuki et celui que formaient Claude Lemieux et Stéphane Richer à l’époque.

«Dans les deux cas, ces jeunes joueurs ont eu un impact direct sur le rendement du club en séries» , a-t-il ajouté.

