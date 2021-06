CH: une déclaration fracassante de Maxim Lapierre

En huit jours et contre toute attente, les Canadiens ont effacé un déficit de 1-3 pour finalement éliminer les Maple Leafs, puis ont balayé les Jets en quatre matchs en les dominant outrageusement.

Résultat, en ce 8 juin? Le CH profite d’un congé bien mérité de plusieurs jours et attend patiemment de savoir quelle équipe il affrontera en... troisième ronde, une étape qu’il n’avait pas atteint depuis 2014.

Bien sûr, voir Montréal se qualifier pour la demi-finale de la coupe Stanley a de quoi faire rêver. Mais à en croire l’analyste hockey Maxim Lapierre, c’est surtout la façon dont les Canadiens ont performé lors des sept derniers matchs qui est encourageant pour la suite.

En entrevue à l’émission «JiC», mardi, l’ancien agitateur de la Sainte-Flanelle y est allé d’une déclaration fracassante qui risque de plaire à beaucoup de partisans de l’équipe.

«Pour la première fois depuis longtemps, je crois sincèrement aux chances du CH de remporter la coupe Stanley. Et je ne dis pas ça à cause que tout va bien depuis une semaine. Je suis juste d’avis que la structure défensive de ce club-là est fantastique. On a également le meilleur gardien au monde et il performe comme tel en ce moment.

«Il faut aussi souligner à quel point c’est difficile de se rendre à Carey présentement. Shea Weber, Ben Chiarot, Joel Edmundson... Je n’ai jamais vu ça! Ça fait mal aller jouer près de Carey Price. J’ai hâte de voir quel joueur adverse réussira à s’y rendre...»

Voyez le segment complet en vidéo principale.