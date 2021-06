Le Rocket reviendra dans la section Nord

Le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal, disputera 72 matchs au cours de la prochaine saison régulière de la Ligue américaine de hockey (LAH), tel qu’indiqué par les informations publiées par le circuit lundi.

Ainsi, la formation québécoise renouera avec la section Nord, le groupe dans lequel elle évolue habituellement; en raison de la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis, elle avait été contrainte de jouer cette année au sein de la Canadienne, un regroupement comprenant les trois autres clubs du pays ainsi que le Heat de Stockton, qui a joué à Calgary exceptionnellement en 2020-2021.

Contrairement à l’époque précédant la COVID-19, le Rocket aura six rivaux et non sept dans sa section.

Effectivement, il n’y a plus d’équipe affiliée dans la ville de Binghamton, car les Devils du New Jersey ont déménagé leur filiale à Utica, là où se trouvait auparavant le club-école des Canucks de Vancouver.

Ces derniers ont décidé de rapprocher leur équipe de la LAH qui est maintenant à Abbotsford.

Pour la campagne à venir et la suivante, Laval, les Marlies de Toronto, les Senators de Belleville et neuf autres clubs joueront 72 rencontres, tandis qu’une dizaine d’autres seront en action à 76 reprises.

Enfin, les autres formations participeront à 68 affrontements.

La teneur du calendrier devant s’amorcer le 15 octobre sera dévoilée ultérieurement.