Tobie Paquette-Bisson reste avec le Rocket

Le défenseur Tobie Paquette-Bisson a signé dimanche un contrat d’un an avec le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine de hockey.

L’entente est à un seul volet.

• À lire aussi: Le meilleur pointeur de la LHJMQ embauché par le Rocket

• À lire aussi: CH: date butoir à venir pour certains espoirs

Natif de Rosemère, le joueur de 24 ans avait été invité au plus récent camp d’entraînement du Rocket a convaincu l’entraîneur-chef Joël Bouchard – qui l’a dirigé avec l’Armada de Blainville-Boisbriand en 2016-2017 et 2017-2018 – de le garder avec l’équipe. En 28 parties, il a inscrit un but et six mentions d’aide, tout en conservant un différentiel de +17.

Bisson-Paquette n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale et n’y a jamais joué. Ayant aussi porté l’uniforme du Drakkar de Baie-Comeau et des Screaming Eagles du Cap-Breton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a œuvré chez les Cyclones de Cincinnati, dans l’ECHL, pour 62 affrontements en 2019-2020.