Le 12e choix au total s'entend avec les Panthers

L’attaquant Anton Lundell, sélectionné au premier tour du repêchage amateur 2020 de la Ligue nationale de hockey, a signé un contrat d’entrée de trois ans avec les Panthers de la Floride, lundi.

Choisi au 12e rang au total, le patineur de 19 ans a récolté 16 buts et neuf mentions d’aide pour 25 points en 26 matchs avec le HIFK de la ligue élite finlandaise durant la saison 2020-2021.

«Anton est un jeune joueur rationnel, habile et dynamique qui a fait sa place au sein du meilleur circuit de la Finlande, tout en ayant un rôle crucial dans son équipe nationale, et ce, à tous les niveaux, a déclaré le directeur général des Panthers, Bill Zito, par voie de communiqué. Sa maturité, son niveau de compétitivité et son bon jeu des deux côtés de la patinoire constituent de belles qualités à ajouter pour notre organisation.»

Lundell a participé au récent Championnat du monde, permettant à son pays de décrocher la médaille d’argent. Il a amassé quatre filets et trois aides en 10 rencontres.