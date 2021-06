À TVA SPORTS | Foreurs - Tigres

On les considérait, malgré leur grand talent, comme négligés avant le premier match de la série finale de la LHJMQ contre les Foreurs de Val-d’Or.

Pourtant, les Tigres de Victoriaville ne sont maintenant qu’à un seul petit gain de soulever la coupe du Président, symbole de la suprématie du hockey junior québécois.

Le match no 6 de la série finale entre les Tigres et les Foreurs est en cours à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Nous sommes en deuxième période. La marque est de 2-1 pour Victoriaville.

Voyez les faits saillants de la première période ci-dessous:

AVANT-MATCH

Présentement en avance 3-2 dans la confrontation, «Victo», notamment mené par le brio de ses attaquants Alex Beaucage (24 points en 15 matchs), Mikhail Abramov (23 points en 18 matchs) et Benjamin Tardif (22 points en 18 matchs), est jusqu’ici parvenu à battre Val-d’Or trois fois grâce à une éthique de travail irréprochable et un effort défensif impeccable.

Il faut dire que la formation du Centre-du-Québec n’avait pas le choix. Les Foreurs comptent eux aussi sur la présence de plusieurs éléments très dangereux et ne sont pas considérés favoris pour rien.

Jakob Pelletier, Nathan Légaré, Samuel Poulin et Jorden Spence, pour ne nommer que ceux-là, ont tous les outils pour faire mal et connaissent de très bonnes éliminatoires pour Val-d’Or. Mais comme mentionné plus haut, les petits détails font la différence, jusqu’ici...

Les Foreurs forceront-ils la tenue d’un match ultime? Les Tigres seront-ils couronnés grands champions dès cet après-midi?

La réponse dans quelques minutes sur nos ondes!