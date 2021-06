Ducharme ne tient rien pour acquis

L’entraîneur des Canadiens de Montréal, Dominique Ducharme, assure que son groupe persiste à vouloir améliorer son jeu même s’il vient d’aligner cinq victoires consécutives.

«On ne prend rien pour acquis, on se prépare pour demain», a indiqué l’entraîneur, samedi, au lendemain de la victoire de 1-0 de ses hommes contre les Jets de Winnipeg dans le deuxième match de la série de deuxième tour entre les deux équipes.

Le CH mène désormais cette série 2-0 et se prépare à jouer devant ses partisans dimanche et lundi.

«Ça peut être un cliché, mais on est content de ce qu'on fait, mais on veut être meilleurs, a-t-il ajouté. C'est notre défi tous les jours.»

L’entraîneur assure que le groupe gère bien son énergie après avoir disputé plusieurs matchs en quelques jours, dont certains ont été très émotifs.

«Le temps qu'on a eu pour se préparer avant la série contre les Leafs a été bon sur la glace, mais aussi mentalement et physiquement, a-t-il souligné. Aujourd'hui, quand on arrive dans une série comme ça... on n’a pas pratiqué depuis ce temps-là.»

«Quand on était en saison, il avait un équilibre (...) là on est vraiment "on joue, on gère l'énergie", a illustré Ducharme. La mentalité est différente. En saison, les enjeux ne sont pas les mêmes. Mentalement, c'est une autre histoire. Et j'aime comment notre équipe a grandi et appris à gérer beaucoup mieux la situation.»

Par conséquent, et parce que l’équipe gagne, Ducharme ne prévoit pas procéder à des changements dans son groupe de patineurs en vue du match de dimanche. D’autant plus que l’équipe ne s’est pas entraînée, samedi.

«Il y a de bonnes chances que ça reste pareil, a-t-il indiqué. On va voir demain. On joue quand même à un rythme assez important, je ne peux pas confirmer à 100% non plus.»

«On a de la profondeur à toutes les positions, a-t-il également mentionné. On va voir après le premier match, justement, si c'est le moment d'utiliser cette profondeur-là pour amener de l'énergie, ajuster des choses.»

C’est sensiblement la même chose devant le filet. Même si l’équipe disputera deux matchs en deux soirs, il ne semble pas avoir l’intention de déloger Carey Price, qui est impérial depuis le début des séries, spécialement depuis le début de la séquence de victoires en cours.

«Si j'avais à répondre aujourd'hui, je dirais que Carey va jouer les deux matchs (...), mais souvent, c'est après le premier match que t'as un "feeling" à voir comment c'est allé pour le gardien.»

«Tout peut arriver, mais normalement, Carey devrait être devant le filet lors des deux matchs», a-t-il ensuite précisé.

Voyez le point de presse en entier en vidéo principale.