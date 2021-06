Le CH de taille pour éliminer les Golden Knights ou l’Avalanche?

Les Canadiens ont le vent dans les voiles depuis le cinquième match de leur série de premier tour et sont invaincus en six matchs. Si elle continue à jouer de la sorte, la troupe de Dominique Ducharme pourrait éliminer les Jets de Winnipeg et atteindre le carré d’as des séries éliminatoires.

Advenant un tel scénario, le Tricolore se mesurerait au vainqueur de la série opposant les Golden Knights de Vegas à l’Avalanche du Colorado, deux formations considérées comme étant favorites pour remporter les grands honneurs.

La question se pose : est-ce que le CH peut rivaliser avec ces deux clubs?

Aux yeux de l’analyste Guillaume Latendresse, tout est possible.

«Est-ce que les Canadiens pouvaient rivaliser avec les Leafs? Je pense que ça répond à tout, a-t-il lancé vendredi sur les ondes de TVA Sports. Même avant la série contre les Jets, plusieurs voyaient les Jets gagnants.»

Même si les statistiques croient que le Bleu-Blanc-Rouge n’aura aucune chance face à Nathan MacKinnon ou Max Pacioretty, Latendresse explique qu’en séries «il faut repartir le compteur à zéro».

«On ne les voyait pas battre les Leafs et ils l’ont fait. Donc, il faut y croire!»

