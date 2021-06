«Il va manquer du temps. Beaucoup de temps»

L’attaquant du Canadien Jake Evans, victime d’une mise en échec dangereuse de l’attaquant des Jets de Winnipeg Mark Scheifele mercredi soir, se porte plutôt bien dans les circonstances. Il souffre toutefois d’une sévère commotion cérébrale.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a offert une mise à jour de l’état de santé d’Evans, jeudi, au moment de s’adresser aux médias en vidéoconférence.

Voyez le point de presse de Dominique Ducharme en vidéo principale.

«Il va mieux. On a deux docteurs avec nous, ils ont pris soin de lui hier soir (mercredi) et ils ont jugé qu’il ne devait pas aller à l’hôpital», a mentionné Ducharme, précisant toutefois qu’Evans allait manquer beaucoup de temps.

Rappelons qu’Evans, qui célébrait justement son 25e anniversaire de naissance mercredi, a été frappé avec 57 secondes à écouler à la troisième période alors qu’il concrétisait la victoire de 5 à 3 du Canadien dans un filet désert lors du premier match de la série de deuxième tour face au club de Winnipeg.

Pour la suite de la série, dont le deuxième match est prévu vendredi à Winnipeg, Ducharme a parlé de l’importance de garder la tête froide et de se concentrer sur remporter la partie. Le Canadien fera toutefois la vie dure à Scheifele si celui-ci revient dans la série.

«On va laisser la ligue faire son travail, a indiqué Ducharme, à propos d’une possible suspension de Scheifele. Le jour où il sera de retour dans la série, on va être dans sa face, on va être dur dessus, mais à l’intérieur des règles. On a un objectif ici et c’est de gagner.»

«Je disais qu’il pouvait être difficile de retrouver de l’émotion après un septième match comme celui vécu contre Toronto, a poursuivi l’entraîneur. Ils viennent de nous allumer encore plus.»

Un geste apprécié

Ducharme a salué le bon geste de l’attaquant des Jets Nikolaj Ehlers, qui a voulu protéger Evans pour ne pas que personne ne lui tombe dessus durant l'escarmouche.

«J’apprécie ce qu’il a fait», a dit Ducharme, qui avait été moins tendre au sujet de la réaction des Jets, au terme du match, mercredi soir.

En vue du match de vendredi, l’entraîneur a spécifié qu’Artturi Lehkonen était disponible et qu’il faisait partie des candidats pour prendre la place d’Evans.

CITATIONS

Dominique Ducharme

«Il (Jake Evans) va mieux, on a deux docteurs avec nous et ils ont pris soin de lui hier soir. Ils n'ont pas senti le besoin de l'amener à l'hôpital, ce qui est une bonne nouvelle. Il va manquer du temps, beaucoup de temps, mais c'est dur de juger pour le moment.»

«Oui il (Evans) a une commotion. Chaque commotion est inquiétante. Quand ça affecte le cerveau... tu peux n'en avoir qu'une et elle sera de trop. On n'a pas été très chanceux avec ça cette année, je trouve.»

«Il (Evans) était émotif. Pour un joueur, c'est un peu un choc, ce qui est arrivé. Je pense aussi aux gens qui regardent à la télé, sa famille, sa copine. Oui il était émotif.»

«On va laisser la ligue faire son travail, on va voir ensuite. Le jour qu'il va mettre le pied sur la glace contre nous, ce que Joel (Edmundson) voulait dire, c'est qu'on va être dans sa face, on va jouer dur contre lui, mais on a une série à gagner.»

«S'il (Scheifele) revient sur la glace contre nous, on va le jouer comme hier, encore même plus serré»

N. Ehlers qui a protégé Evans durant la mêlée: «je le connais bien, je l'ai coaché pendant deux ans, j'apprécie ce qu'il a fait»

«On a un objectif, c'est de gagner. On est venus ici pour gagner des matchs et une série.»

Émotions: «ils viennent de nous allumer encore plus»

Artturi Lehkonen: «il va être disponible demain et on va voir quelle sera notre décision»

Alexander Romanov: «ils sont tous une option. On n'en est pas là. On joue demain soir. On prendra des décisions.»

«Quand un joueur s'approche comme hier et qu'il n'arrive pas le bâton sur la rondelle, déjà c'est une indication de l'intention, selon moi. Notre sport est physique et doit le demeurer, mais avec une raison. Séparer le joueur de la rondelle (...) mais jamais pour blesser.»

Jeff Petry

«On sait ce qui est arrivé hier soir. La meilleure façon de nous venger est de gagner la série. On va se concentrer à jouer de la même façon que lors de nos trois derniers matchs et les faire payer.»

«Evans est un gars qui a travaillé fort pour avoir ce qu'il a. Il est une partie importante de notre équipe et de son trio (...) il va nous manquer.»

«Je l'ai vu rapidement après le match. Je ne l'ai pas vu ce matin. Je me suis levé tôt et j'étais ici pour prendre soin de mon corps. Je n'ai pas vu grand-monde ce matin.»

«On ne connaît pas encore l'issue, s'il (Scheifele) sera parti ou de retour. Son trio a des habiletés, ils bougent bien la rondelle, ils font des jeux. On ne peut pas changer de façon de défendre contre eux. On leur met la pression, on leur enlève du temps.»

Romanov: «tu regardes sa façon de travailler, toute l'année, il est le premier sur la glace et il travaille sur ce qu'il doit améliorer. Le message à tout le monde est d'être prêt, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. De la façon dont il a travaillé tout l'année, je ne pense pas qu'il se relâche en ce moment. (...) Quand il aura sa chance, il sera prêt.»

Paul Byron

«Un scénario, quand tu fais un "wraparound", il n'y a aucune chance de se protéger. (...) Le coup était salaud et on verra ce que le Département de sécurité fera.»

«La meilleure façon de répondre c'est de gagner. Jake a été bon pour nous, il avait pourchassé la rondelle et compté un but important pour nous.»

«Je ne pense pas que tu vas frapper un gars pour le blesser (...) mais il faut être responsable de nos actions et être imputable.»

«Les gars dans l'équipe, ils l'aiment (Evans), sa personnalité, ce qu'il apporte tous les choses. C'est facile de lui parler, il apporte beaucoup d'énergie positive (...) je pense qu'il a été excellent avec Phil, la façon dont il pourchassait la rondelle.»

«Je l'ai vu hier avant de partir et ce matin. Hier il était mal en point (...) il a une commotion en ce moment, il n'est pas à son mieux.»

«La meilleure façon de nous venger, c'est gagner les matchs. On veut que Jake revienne avec nous, c'est un joueur important. Gagner est la meilleure façon de leur faire payer.»