Une attaque de zombies à la WWE

Aujourd’hui aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reçoivent pour la durée de l’épisode, l’auteur, historien et scripteur Bertrand Hébert.

Ensemble, ils reviennent sur l’incroyable attaque de zombies qui a donné un œil au beurre noir à l’événement spécial WrestleMania Backlash.

De plus, les gars parlent du dernier épisode de Dynamite et passent en revue plusieurs documentaires. Bertrand répond également à vos questions. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!

À écouter ci-dessus.