«C’était un coup légal» - Paul Maurice

Contrairement à plusieurs, l’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Paul Maurice, n’est pas prêt à condamner le geste commis par son attaquant Mark Scheifele à l’endroit de Jake Evans, du En 56 matchs cette saison, Mark Scheifele a visité le banc des punitions pour seulement 12 minutes. À ses huit campagnes complètes avec les Jets, Scheifele n’a jamais écopé de plus de 48 minutes de punition.

L’Ontarien de 28 ans a toujours plus fait parler de lui pour ses talents à manier une rondelle et marquer un but que pour ses mauvaises intentions sur une patinoire.

C’était vrai jusqu’au premier match du deuxième tour entre le Canadien et les Jets, mercredi. Depuis sa charge dangereuse contre Jake Evans dans la dernière minute de la rencontre, Scheifele représente maintenant l’ennemi numéro 1 dans le camp du CH et dans le cœur des partisans de l’équipe.

Pour son geste déloyal contre Evans, Scheifele a reçu un cinq minutes pour assaut et une inconduite de partie. Plus tôt en troisième période, il avait aussi écopé d’une punition mineure pour rudesse contre Ben Chiarot après une mêlée devant le filet de Carey Price. Il a donc terminé le match avec 17 minutes de punitions, cinq de plus qu’en 56 matchs cette année.

Pas dans son ADN

Avant un entraînement optionnel au Bell MTS Place, jeudi, l’incident entre Scheifele et Evans a monopolisé les discussions lors des visioconférences avec Andrew Copp, Neal Pionk, Josh Morrissey et Paul Maurice.

À tour de rôle, les trois joueurs des Jets et l’entraîneur-chef ont cherché à défendre leur coéquipier.

«Mark est l’un de mes meilleurs amis, a dit Morrissey. Je sais qu’il n’est pas un joueur salaud et la dernière chose qu’il veut faire, c’est de blesser un joueur. C’est malheureux comme résultat. Nous pensons à la santé de Jake Evans qui était en détresse sur la glace. Je n’ai pas parlé à Mark du coup, mais ce genre de jeu fait peur. Tu ne veux jamais voir un joueur dans une telle situation. Je n’avais jamais vu ça dans un match où le soigneur doit faire un signe pour recevoir de l’aide. J’étais mal à l’aise et j’avais mal au ventre.»

«C’était une grosse mise en échec, a renchéri Copp. On perdait par un but avec moins d’une minute à jouer et il cherchait à les empêcher de marquer. J’ai vu Evans embarquer dans l’autobus quand je quittais l’aréna. J’espère qu’il sera correct.»

«Tu dois faire ce que tu peux pour empêcher un but, a ajouté Maurice. Ça fait partie du jeu. C’était une lourde, lourde mise en échec, mais elle était légale.»

Copp a refusé d’ajouter de l’huile sur le feu lorsque mis au parfum de la déclaration de Joel Edmundson, qui a déclaré sous le coup des émotions après la victoire de 5 à 3 que son équipe tentera de rendre la vie de Scheifele misérable advenant un retour dans cette série.

«On doit bloquer les bruits de l’extérieur, a répliqué l’ailier originaire d’Ann Arbor, au Michigan. Tout le monde a vu quelque chose sur le coup, on a vu un joueur sortir en civière. Ça fait toujours peur. La santé du joueur est prioritaire. De savoir qu’il est correct aide à passer à autre chose pour nous et pour eux. Il est magané, mais il n’est pas sur le respirateur artificiel non plus.»

Prendre le relais

Sur le plan hockey, les Jets auront maintenant plusieurs pentes à surmonter. Ils perdent 1 à 0 dans la série, mais ils devront aussi fort probablement se passer de leur meilleur joueur de centre pour les prochains matchs.

Morrissey n’a pas caché que l’éventuelle perte de Scheifele pourrait fait très mal.

«Mark a une grande importance pour notre équipe, a souligné le défenseur. Il a connu une saison phénoménale. Il est un meneur, il produit offensivement et il peut tout faire sur la patinoire. Selon moi, il fait partie des joueurs élites de la Ligue nationale. Il représente un très gros morceau de notre casse-tête, il est notre meilleur attaquant.»

À court terme, les Jets devraient obtenir du renfort au centre avec le retour de Paul Stastny, absent lors de la première rencontre.

«Stastny est un très bon centre, il y a des gars qui peuvent jouer au centre dans cette équipe, a prévenu Copp. J’ai joué autant à l’aile qu’au centre dans le passé. Nous avons plus de profondeur à cette position. Nous aurons comme mentalité que ce sera à un autre joueur de prendre le relais. Nous pourrions nous rallier dans l’adversité.»

Pierre-Luc Dubois, qui était le meilleur joueur des Blue Jackets l’an dernier dans la bulle à Toronto, aura aussi un rôle déterminant avec les Jets lors des prochains matchs.

Mark Scheifele a participé à l'entraînement optionnel des Jets ce matin. Voyez des images en vidéo principale.