À domicile ou à l’étranger, même combat pour Alex Killorn

Le Québécois Alex Killorn, qui a inscrit son cinquième but des présentes éliminatoires, mardi à Raleigh, ne croit pas que l’avantage de la glace joue un rôle prépondérant en séries pour une équipe expérimentée comme le Lightning de Tampa Bay.

Les siens ont pris les devants 2 à 0 dans leur duel de deuxième tour contre les Hurricanes de la Caroline grâce à un gain de 2 à 1. Ayant obtenu son premier filet sur une patinoire adverse depuis le début des séries, Killorn sait toutefois que le travail reste le même, qu’il s’agisse d’une partie à domicile ou à l’étranger.

«Si nous avions gagné quelques matchs de plus en fin de saison, nous aurions eu l’avantage de la patinoire contre les Panthers au premier tour, a d’abord convenu Killorn, cité par le quotidien Tampa Bay Times. Mais nous n’étions pas trop inquiets à propos de ça. Nous savions que, peu importe si nous sommes à la maison ou à l’étranger, nous avons suffisamment d’expérience en séries pour ne pas que ça nous affecte.»

L’histoire se répète maintenant au deuxième tour alors que le Lightning a remporté les deux premiers matchs contre les Hurricanes, malgré une foule imposante et bruyante au PNC Arena.

«Les foules sont incroyables, elles sont super bruyantes, mais cette énergie peut fonctionner dans les deux sens, a estimé Killorn. Ça peut nous alimenter aussi.»

Dans le siège du conducteur

Quoi qu’il en soit, le Lightning rentre une fois de plus à la maison dans le siège du conducteur en vue des troisième et quatrième matchs face aux Hurricanes, jeudi et samedi. La formation de Tampa avait aussi pris les devants 2 à 0 dans la série contre les Panthers avant de rentrer à domicile pour ultimement l’emporter en six matchs.

Sur une note personnelle, il demeure intéressant de rappeler que Killorn demeure malgré tout un joueur ayant habituellement plus de succès à domicile. En 28 matchs au Amalie Arena durant la récente saison régulière, le Québécois a d’ailleurs inscrit 22 points, dont huit buts. En autant de parties sur les patinoires adverses, il a plutôt récolté 11 points, incluant sept filets.

Et parmi ses cinq buts des présentes séries, rappelons que les quatre premiers ont aussi été marqués devant les partisans du Lightning. Killorn totalise neuf points en huit matchs depuis le début des éliminatoires.