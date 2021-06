«Le coeur de la ville» nommé en l’honneur de Derek Aucoin à Boisbriand

«Reconnaissance» et «gratitude» furent deux mots bien présents dans le vocabulaire de Derek Aucoin, spécialement dans les moments qui ont précédé son décès, le 26 décembre dernier. Maintenant que la Ville de Boisbriand a choisi de renommer le parc Charbonneau en son honneur, ces sentiments refont surface.

«À la suite de son décès, les citoyens ont été nombreux à nous écrire et on a pris le temps de réfléchir pour rendre un hommage qui serait à la hauteur de l’homme qu’il a été, a commenté la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, lors d’un entretien téléphonique tenu dans la journée de mardi. Déjà, en 2009, un terrain de baseball du parc Charbonneau avait été nommé en l’honneur de Derek Aucoin, mais maintenant, c’est tout le parc, qui est un peu le coeur de la ville, qui portera son nom.»

Mardi soir, le conseil municipal se réunissait donc pour adopter officiellement la résolution pour changer le nom du parc, les démarches avec le comité de toponymie ayant déjà été complétées pour s’assurer de procéder. L’inauguration officielle aura lieu plus tard ce mois-ci, fort possiblement le vendredi 11 juin, si la météo le permet.

Ambassadeur de la bienveillance

Tel que souligné par la mairesse Cordato, le choix du parc Charbonneau s’imposait alors que Derek Aucoin, ancien joueur des Expos de Montréal, enseignant de baseball et figure appréciée du monde des médias, était un homme grandement impliqué dans la communauté de Boisbriand.

«C’était non seulement un ambassadeur pour les sports, mais aussi pour la ville de Boisbriand et c’était, je dirais, un ambassadeur de la bienveillance, a-t-elle qualifié, rappelant que M. Aucoin avait notamment été, à travers son implication sociale soutenue, président d’honneur pour la collecte de sang organisée par la Ville de Boisbriand pendant plusieurs années. À chaque fois qu’on lui demandait de s’impliquer, il disait oui. Et même pendant les années où il a vécu à New York, par exemple, son attachement pour Boisbriand était toujours aussi fort.»

Un lieu important pour la famille

Le parc Derek-Aucoin, situé aux abords du boulevard de la Grande-Allée, viendra aussi rappeler que c’est là où, encore enfant, l’athlète en devenir avait rencontré le légendaire joueur des Expos Andre Dawson. Ce fut alors la naissance de son propre rêve d’évoluer un jour avec le club de baseball montréalais, ce qu’il a accompli en 1996.

Plus récemment, soit en août 2020, le fameux parc Charbonneau avait été témoin d’un autre moment cher pour la famille Aucoin quand Derek, durant son combat face à une tumeur au cerveau, avait été invité à effectuer un lancer protocolaire avant un match de baseball de son garçon (justement prénommé Dawson). Le petit Dawson avait d’ailleurs contribué à la magie du moment en frappant un circuit de l’autre côté de la clôture devant un père drôlement fier, tout comme sa maman Isabelle.

«C’est un lieu représentatif pour la famille, et ce, même depuis son décès, a justement confié Isabelle Rochefort. On suggère aux personnes qui ont perdu un proche d’avoir un endroit pour aller se recueillir. Et quand Dawson et moi en sentons le besoin, c’est souvent là qu’on se retrouve au terrain Derek-Aucoin, dans le parc Charbonneau. Maintenant, que ça devienne le parc Derek-Aucoin, ça démontre qu’il va aussi demeurer là dans le temps. C’est touchant. C’est tout un honneur que nous fait la Ville de Boisbriand, pour la famille, mais aussi pour les amis.»

- Avant même l’inauguration du parc Derek-Aucoin, plus tard en juin, une autre initiative rendra hommage au défunt, dimanche, soit une course de 66 kilomètres effectuée par le Québécois Dominic Lavallée dans le but d’amasser des sous pour l’Institut du cancer de Montréal. Plus de 12 500 $ ont d’ailleurs déjà été récoltés via le site web 66km.ca.