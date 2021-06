Josh Anderson: «Il doit en donner plus»

Difficile de critiquer les Canadiens de Montréal après une remontée spectaculaire face aux Maple Leafs de Toronto.

Alors que la majorité des acquisitions estivales du directeur général Marc Bergevin ont grandement contribué aux succès du Tricolore en séries éliminatoires, une semble avoir laissé plusieurs personnes sur leur faim.

En effet, selon l’analyste Alexandre Picard, le robuste attaquant Josh Anderson n’a pas été en mesure de montrer l’étendue de son talent lors des derniers matchs.

«Je m’attendais à beaucoup plus et il doit en donner plus, a-t-il expliqué mardi, sur les ondes de TVA Sports. On ne l’a pas vraiment vu. C’est un joueur qui peut s’impliquer davantage physiquement.»

Malgré l’apport incontestable du numéro 17 en zone offensive, ce dernier doit trouver un moyen de capitaliser sur ses nombreuses chances de marquer, estime Éric Fichaud.

«Il doit produire. Ça fait longtemps que c’est dur pour lui offensivement. Les Canadiens ont tellement besoin de lui. Il en a eu des chances, mais il y a clairement un manque de confiance», a mentionné l’ex-gardien de la LNH.

L’animateur Dave Morissette n’était pas du tout de cet avis, lui qui croit qu’Anderson crée de nombreuses chances de marquer à l’aide de son gabarit.

«À le voir patiner, je n’aurais pas aimé être un défenseur. Je capote», a-t-il lancé.

