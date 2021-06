8 événements marquants entre les Canadiens et les Jets

Publié aujourd'hui à 17h39

Mis à jouraujourd'hui à 17h39

Pour la première fois de leur histoire, les Canadiens de Montréal et les Jets de Winnipeg vont s’affronter en séries éliminatoires.

Un duel entre ces deux équipes canadiennes ne s’était même pas produit lors du premier passage des Jets dans la Ligue nationale entre 1979 et 1996.

Et depuis le retour de l’équipe à Winnipeg en 2011, il faudrait que les deux équipes en viennent aux prises en finale de la Coupe Stanley puisqu’elles se retrouvent dans deux associations différentes.

Mais cette année, en raison de la pandémie, la création de la section canadienne permet enfin de voir cet affrontement entre les Jets et les Canadiens.

Est-ce qu’il y a des événements marquants entre les deux organisations ? Voici ce que je retiens.

QUELQUES TRANSACTIONS

La transaction la plus célèbre entre les Canadiens et les Jets est survenue le 4 novembre 1983. Le directeur général Serge Savard avait cédé le défenseur Robert Picard aux Jets et il avait obtenu en retour un choix de 3e tour au repêchage de 1984. Avec ce choix, les Canadiens avaient sélectionné Patrick Roy. Vous connaissez la suite.

En 1986, le Tricolore échange le gardien Steve Penney et l’attaquant Jan Ingman à Winnipeg acquiert le gardien Brian Hayward, qui allait ensuite épauler Patrick Roy pendant quatre saisons.

En 1995, les Canadiens mettent la main sur le défenseur Stéphane Quintal en échange d’un choix de deuxième tour (devenu Jason Doig).

Et finalement, plus récemment en 2018, Marc Bergevin avait obtenu Joel Armia et absorbé le salaire du gardien Steve Mason en retour du défenseur Simon Bourque.

DES ÉVÉNEMENTS SUR LA GLACE

Je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à un match entre les Canadiens et les Jets, je pense à Lars Eller.

Le 4 janvier 2012, dans un match présenté à Montréal, Eller avait disputé le meilleur match de sa carrière en marquant quatre buts. Il avait aussi ajouté une mention d’aide. Son quatrième but était de toute beauté, alors qu’il avait marqué sur un « spin-o-rama » lors d’un tir de pénalité.

Aussi, lorsque les Jets sont revenus dans la LNH, ils ont joué leur première partie contre les Canadiens, le 9 octobre 2011, à Winnipeg. Le Tricolore avait gâché la fête en l’emportant par la marque de 5-1.

Également, Phillip Danault a inscrit son plus beau dans la LNH contre les Jets. Le 11 janvier 2017, le Québécois avait traversé la patinoire d’un bout à l’autre et il avait déjoué le gardien Michael Hutchinson.

Et finalement, notons que le premier match de Dominique Ducharme à titre d’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal cette année était face aux Jets, à Winnipeg, le 25 février dernier. Les Jets l’avaient emporté 6-3.

Comme vous pouvez le constater, c’est mince quand vient le temps de parler de l’historique entre les Jets et les Canadiens. Il n’y a aucune rivalité.

Toutefois, le premier affrontement éliminatoire pourrait tout changer.