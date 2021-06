Les Wizards sont encore en vie

En danger de se faire balayer, les vedettes des Wizards ont refusé d’abdiquer, lundi à Washington, en remportant le quatrième duel de la série au compte de 122 à 114 contre les 76ers de Philadelphie.

L’équipe locale a donc prolongé sa saison d’un autre match, elle qui devra se rendre en Pennsylvanie pour le cinquième match, mercredi.

Bradley Beal a été le meilleur joueur de la formation locale, avec une production de 27 points. Il a grandement été aidé par son fidèle acolyte Russell Westbrook, qui a réussi un triple-double de 19 points, 21 rebonds et 14 passes décisives.

Du côté des 76ers, Tobias Harris a mené la charge, avec 21 points. Tous les regards seront toutefois tournés vers Joel Embiid. En se dirigeant vers le panier à toute vitesse, au premier quart, le grand centre de sept pieds a sauté pour compléter son tir, mais il est lourdement retombé au sol. Embiid est retourné au vestiaire des siens, après un peu plus de 11 minutes de jeu, et il n’est jamais revenu sur le parquet.

Les visiteurs ont annoncé sur leur compte Twitter que le genou droit de leur joueur vedette était endolori.